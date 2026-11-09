El 82 % de pacientes con psoriasis moderada o grave sufrió discriminación, según encuesta

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Ciudad de México, 9 nov (EFE).- El 82 % de las personas con psoriasis moderada o grave ha experimentado estigmatización o discriminación debido a su enfermedad, mientras que al 35 % se le ha preguntado si es contagiosa, según una encuesta internacional que evidencia los prejuicios que persisten en torno a este padecimiento inflamatorio crónico.

El estudio Psoriasis and Beyond, publicado en la revista científica Dermatology y realizado entre aproximadamente 5.000 pacientes de 20 países, reveló además que una cuarta parte de los participantes no pudo acudir en algún momento al trabajo o a clases debido a los síntomas de la enfermedad, con repercusiones en su trayectoria profesional o académica.

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La psoriasis, que se manifiesta mediante lesiones enrojecidas, engrosadas y escamosas en la piel, no es contagiosa, aunque su apariencia puede provocar rechazo y afectar las relaciones sociales, el desempeño laboral y la autoestima de quienes la padecen, advirtió la compañía biofarmacéutica UCB México con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, conmemorado el 29 de octubre.

"La psoriasis no es solamente una manifestación visible en la piel. Las lesiones pueden influir en la manera en que una persona se relaciona con otras, se desenvuelve en el trabajo o decide mostrar su piel", señaló la líder médico de Inmunología en UCB México, Elisa Fortuño.

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La especialista subrayó que informar sobre el carácter no contagioso de la enfermedad resulta fundamental para combatir los prejuicios asociados con sus manifestaciones visibles, que pueden convertirse en barreras para la participación de los pacientes en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

Una enfermedad que va más allá de la piel

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica relacionada con una alteración del funcionamiento del sistema inmunitario, cuya causa exacta todavía no se conoce por completo.

Puede aparecer a cualquier edad, tanto en hombres como en mujeres, aunque generalmente comienza antes de los 40 años, y suele afectar zonas como el cuero cabelludo, los codos, las rodillas, las manos y los pies.

Entre sus manifestaciones se encuentran la comezón, la irritación, el ardor y el dolor, mientras que factores como el estrés, las infecciones, las lesiones cutáneas y determinados medicamentos pueden desencadenar o agravar los brotes.

De acuerdo con UCB México, el impacto de la enfermedad no se limita a los síntomas físicos, pues el temor al rechazo puede condicionar la manera en que las personas se relacionan con su entorno y participan en actividades sociales, educativas y laborales.

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En este contexto, Fortuño destacó la importancia de contar con un diagnóstico adecuado y seguimiento dermatológico para determinar la gravedad de cada caso y seleccionar el tratamiento más apropiado.

"El objetivo no es únicamente atender las lesiones visibles, sino reducir el impacto que la psoriasis puede tener en la vida cotidiana y favorecer que quienes viven con ella continúen desarrollándose en sus espacios personales y profesionales", afirmó.

Las alternativas terapéuticas incluyen tratamientos tópicos, fototerapia, medicamentos sistémicos y terapias biológicas, cuya elección depende de la extensión y localización de las lesiones, la intensidad de los síntomas y las necesidades de cada paciente.

La compañía insistió en que combatir la desinformación sobre la psoriasis es fundamental para reducir la discriminación y favorecer entornos laborales y sociales en los que las personas afectadas puedan hablar abiertamente de su enfermedad sin temor al rechazo. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo del UCB México para la difusión de este contenido.