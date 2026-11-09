Agencias

China se estrena en Canadá con un bono denominado en yuanes valorado en 535,1 millones para inversiones verdes

Imagen CYOJ6E66KVE6ZH7U7GRMZHKLOE
Guardar

El Gobierno chino ha emitido un bono 'verde' denominado en yuanes por valor de 4.000 millones de yuanes (535,1 millones de euros) con el que pretende financiar inversiones en desarrollo sostenible y que ha alcanzado una demanda de 59.000 millones de yuanes (7.893 millones de euros).

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, esta oferta en divisa china se ha lanzado por primera vez en Canadá dividida en dos tramos de tres y cinco años al 1,4% y al 1,5% de interés, respectivamente.

PUBLICIDAD

Asimismo, el Royal Bank of Canada, que ha ejercido de 'bookrunner' de la operación, ha precisado que la tasa de sobresuscripción ha ascendido a 14,75 veces la cifra objetivo.

Esta emisión es la primera de bonos denominados en yuanes realizada en el extranjero por parte del Estado chino, más allá de Hong Kong, Macao y Londres. Con ello, Pekín profundiza en sus esfuerzos por internacionalizar el yuan y 'desdolarizar' el sistema financiero.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fujimori refuerza "legítima defensa" en Perú para facilitar fuerza letal contra "amenazas"

Infobae

Expresidente Juan Manuel Santos recibirá Premio Justicia y Prensa en República Dominicana

Infobae

La justicia francesa investiga a un grupo iraní por los ciberataques a supermercados

Infobae

Quito generó cerca de quince millones de dólares en ventas durante festivo de cuatro días

Infobae

México decomisa una tonelada de cocaína y detiene a seis personas en el Pacífico

Infobae