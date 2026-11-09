Ataques con drones matan a dos operarios de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia

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Viena, 9 nov (EFE).- Un empleado de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia ha muerto este lunes en un ataque con drones, la segunda víctima mortal de este tipo en los últimos días, según señaló el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que alertó de que esos incidentes violan los principios básicos de seguridad.

"Todos estos ataques contra los trabajadores de las plantas nucleares deben cesar de inmediato", reclamó el director general de esa agencia de la ONU, Rafael Grossi, en un mensaje en el que dijo que los empleados de estas instalaciones deben "poder llevar a cabo su importante labor sin miedo ni estrés indebido".

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En su mensaje en la red social X, el OIEA asegura haber sido informado de la muerte hoy de un trabajador durante un ataque con dron, en un incidente que, advierte, "pone aún más en peligro la seguridad nuclear durante el conflicto militar", en referencia a la guerra causada por la invasión rusa de Ucrania.

El OIEA señala que también hoy murió un trabajador de una planta térmica cercana a Zaporiyia en un ataque, y que hace unos días se informó de que otro empleado de la central nuclear perdió la vida en otra agresión con drones.

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Zaporiyia, la mayor central nuclear de Europa, está bajo control ruso casi desde el comienzo de la guerra. Es objetivo frecuente de ataques que han provocado en 27 ocasiones que la instalación se quede sin el suministro eléctrico externo que alimenta sistemas esenciales, como la refrigeración de los reactores nucleares, que se encuentran en parada técnica. EFE