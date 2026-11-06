PortCastelló acoge su primer crucero 'misterioso' en el que viajan 420 personas a bordo

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PortCastelló vuelve a posicionarse como escala de referencia de destino de cruceros de lujo con la llegada, esta misma mañana, del primer crucero 'misterioso' al puerto de Castellón, el 'Star Legend', uno de los buques más exclusivos del sector. A bordo viajan 217 pasajeros, mayoritariamente de Estados Unidos, pero también hay canadienses, del Reino Unido, australianos, suizos, italianos, alemanes y brasileños, de entre 50 y 70 años, además de 203 tripulantes.

Los 'cruceros misteriosos' son una modalidad de viaje en barco en la que el itinerario y los puertos de escala se mantienen en secreto para los pasajeros. Los viajeros embarcan sin saber exactamente a qué ciudades, islas o países van a viajar y están diseñados para viajeros que buscan romper con la planificación tradicional, experimentar la aventura y añadir un componente de intriga a sus vacaciones.

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El buque, procedente de Mahón, ha atracado hoy a las doce de la mañana en el muelle de Levante, y ha sido recibido con una mascletá, un grupo de dolçainers y un desfile de gigantes previo a la salida de las excursiones, donde permanecerá hasta las 23.30 horas cuando pondrá rumbo a Cartagena.

INTERCAMBIO DE METOPAS

A su llegada, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha dado la bienvenida a pasajeros, tripulación, así como al Capitán del buque 'Star Legend', Pedro Catarino Montes Pinto, al que ha hecho entrega de una metopa conmemorativa. Junto a Ibáñez, han estado presentes en la recepción e intercambio de metopas el capitán marítimo, Miguel Ángel Gómez, y la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castelló, Arantxa Miralles.

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En sus declaraciones, Ibáñez ha destacado el "enorme potencial" del puerto de Castellón para acoger este tipo de cruceros y, en este sentido, ha subrayado que desde hace tiempo se está trabajando en un nicho de mercado específico, como es el crucerista de lujo, "un perfil de visitante que busca experiencias exclusivas, destinos con personalidad y propuestas que vayan más allá de las escalas convencionales". "La llegada del Star Legend demuestra que Castellón tiene mucho que ofrecer y que nuestro puerto reúne las condiciones para seguir ganando protagonismo en este mercado", ha aseverado.

"No queremos que el puerto sea únicamente un punto de llegada y salida de pasajeros, sino una puerta de entrada para que los visitantes descubran Castellón, sus municipios, su patrimonio, su gastronomía y su oferta cultural", ha señalado Ibáñez, que destacado como objetivo último que "cada escala se traduzca en oportunidades para el comercio, la hostelería, las empresas turísticas y el conjunto de la provincia".

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EXCURSIONES Y ACTIVIDADES

Las excursiones elegidas para los pasajeros son Castellón ciudad, Sot de Ferrer, Vilafamés, Peñíscola y un e-bike tour que discurrirá entre Castellón y Benicàssim con degustación de productos locales en Voramar.

Asimismo, los pasajeros independientes podrán conocer el centro de la ciudad, su comercio y sus locales gastro gracias al servicio de shuttle bus y el tren turístico que conectará el puerto y la ciudad cada 30 minutos. En el muelle, una informadora turística ha repartido planos y folletos con indicaciones de los puntos de interés. Al atardecer, el grupo de danzas de Illes Columbretes deleitará al público con sus bailes tradicionales.

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En el barco viajan directivos de la naviera y medios de comunicación como Bloomberg, que tienen previsto realizar una excursión a Bellver Blue Tech donde, tras un local tasting con los quesos premiados de Tot de Poble y Los Corrales, de Les Coves de Vinromà y Almedijar, con tomates de penjar del Mas de Fumeiros y una cata de aceites de la variedad farga de olivos milenarios con pan de masa madre, probarán uno de los sabrosos arroces y experimentarán la novedosa propuesta interactiva que ofrece el edificio Tempus en la sala Vortex.

La propuesta cuenta con la participación de destacados representantes del sector, que aportarán su experiencia y visión internacional como son: Ricky Trautwein, Product Manager para la Polinesia Francesa, España, Europa Occidental, Reino Unido y Centroamérica; Janet Bava, Chief Commercial Officer; Stijn Creupelandt, Chief Operations Officer y Ana Lanzas, Head of Public Relations.

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