El Gobierno baja a 6.000 euros inversión mínima para ayudas a pequeños negocios en zonas de transición justa

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reducido de 30.000 a 6.000 euros la inversión mínima exigida para acceder a las ayudas a pequeños proyectos empresariales en municipios de reto demográfico de las zonas de transición justa, con el objetivo de facilitar el apoyo a comercios y servicios de proximidad.

La medida forma parte de la modificación de las bases reguladoras de las dos líneas de ayudas del Instituto para la Transición Justa (ITJ), destinadas a proyectos empresariales generadores de empleo y a pequeños proyectos de inversión, mediante la Orden TED/1171/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Según ha informado el Ministerio en un comunicado, los cambios buscan adaptar los requisitos a las necesidades de las empresas y a los plazos reales de ejecución de sus inversiones, a partir de la experiencia de las convocatorias de 2023 y 2025, así como mejorar el aprovechamiento de los recursos del Fondo de Transición Justa, que cofinancia estas actuaciones.

La reducción del umbral de inversión pretende beneficiar especialmente a pequeños negocios en localidades de menos de 500 habitantes, donde las cantidades necesarias para poner en marcha o mantener una actividad suelen ser menores.

La convocatoria de 2025 ya amplió las actividades subvencionables para incluir bares, restaurantes, comercios minoristas, peluquerías y otros servicios locales. Con la nueva regulación, el departamento busca apoyar iniciativas de menor tamaño que contribuyan a mantener la actividad económica, los servicios básicos y el empleo en municipios afectados por el cierre de instalaciones energéticas.

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MÁS FLEXIBILIDAD PARA EJECUTAR LAS INVERSIONES

La orden introduce también mayor flexibilidad en la ejecución de los proyectos empresariales generadores de empleo, especialmente los industriales que necesitan autorizaciones ambientales, licencias de actividad u otros permisos administrativos antes de iniciar las inversiones.

Hasta ahora, las empresas debían haber ejecutado y pagado al menos el 15% de la inversión subvencionable durante los nueve primeros meses desde la concesión de la ayuda. Las nuevas bases sustituyen esa exigencia por la obligación de acreditar una ejecución mínima del 8% al solicitar una prórroga del proyecto, que puede pedirse a los dos años de la concesión.

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Asimismo, se introduce una mayor proporcionalidad ante incumplimientos parciales de los compromisos de inversión o creación de empleo. Así, la reducción de la subvención se aplicará únicamente sobre la parte correspondiente al compromiso incumplido, en lugar de afectar al conjunto de la ayuda.

DOS NUEVAS CONVOCATORIAS POR 50 MILLONES

Estas modificaciones se incorporarán a las dos nuevas convocatorias en las que trabaja el ITJ, con una dotación conjunta de 50 millones de euros. Una se dirigirá a proyectos empresariales generadores de empleo y la otra a pequeños proyectos de inversión.

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Las ayudas darán continuidad al apoyo a la diversificación económica de los territorios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, tanto mediante nuevas actividades productivas como a través del mantenimiento y desarrollo del tejido empresarial local.

La publicación de la orden se produce un día después de que el instituto resolviera la convocatoria de 2025 para proyectos empresariales generadores de empleo, con la concesión de 22,3 millones de euros a 35 iniciativas. Estos proyectos movilizarán cerca de 93 millones de euros de inversión y contemplan la creación de 435 puestos de trabajo, según el Ministerio.

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