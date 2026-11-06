El brote de ébola en RDC supera las barreras de los 10.700 casos y los 5.200 muertos en menos de seis meses

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han indicado este viernes que el brote de ébola declarado hace cerca de seis meses en el este del país ha superado ya las barreras de los 10.700 casos y los 5.200 muertos, en medio de una expansión territorial que ha hecho saltar las alertas internacionales.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha manifestado en un boletín epidemiológico que hasta ahora se han documentado 10.741 contagios y 5.230 fallecidos por el virus, entre los que figuran 73 casos y 32 muertos durante las últimas 24 horas, para una tasa de letalidad del 48,7%.

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Asimismo, ha recalcado que 1.026 pacientes siguen hospitalizados o en aislamiento en las ocho provincias afectadas por el brote, con una tasa de seguimiento de los contactos del 82,7%, mientras que 2.888 personas han recibido el alta tras superar la enfermedad.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Durante las últimas semanas se han confirmado además casos en Kenia y Nigeria --declarada libre tras evacuar a Suiza a la única paciente-- vinculados al brote en RDC --causado por la cepa Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobado--, después de que Uganda anunciara el 28 de julio que estaba libre del virus tras dos muertos y 20 casos.