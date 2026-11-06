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Alejandro Blanco presenta su campaña para la presidencia de ANOC hasta 2030

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El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha presentado este viernes en Dakar la campaña de su candidatura a la presidencia de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC) para el periodo 2026-2030.

Bajo la identidad 'ABC' -Alejandro Blanco for ANOC-, el presidente del COE ha puesto su trayectoria, capacidad de diálogo y experiencia de gestión al servicio de un proyecto para reforzar la voz de los comités olímpicos nacionales, facilitar el apoyo que necesitan y convertir sus prioridades en actuaciones y resultados concretos.

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La campaña se da a conocer a través de la página web 'blancoforanoc.com' y de un vídeo disponible en español, inglés y francés, protagonizado por Blanco, en el que explica su vinculación con el deporte, la responsabilidad cotidiana de presidir un Comité Olímpico Nacional y el compromiso que quiere asumir con todos los miembros de ANOC.

La identidad ABC une las iniciales de Alejandro Blanco con la C de los cinco principios de su candidatura. Una propuesta con vocación internacional que respeta la identidad y las necesidades de cada Comité Olímpico Nacional.

Esos cinco principios son los de credibilidad, consenso, compromiso, cercanía y cambio, para adaptar el ANOC a las realidades sociales y deportivas actuales, reforzando lo que funciona e impulsando mejoras para sus miembros.

El vídeo conecta la trayectoria de Alejandro Blanco con el trabajo que sostiene cada logro deportivo: las personas que creen en los deportistas, los equipos que los acompañan y las decisiones que permiten generar oportunidades.

"Conozco esa responsabilidad. La vivo al frente del Comité Olímpico Español desde septiembre de 2005. Quiero presidir ANOC con vuestro apoyo y poner mi experiencia, conocimiento y dedicación al servicio de todos los Comités Olímpicos Nacionales", expresó Alejandro Blanco en su mensaje.

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Desde esa experiencia, la candidatura de Blanco propone una ANOC que combine representación institucional y apoyo práctico, proteja la autonomía de sus miembros y facilite más oportunidades para los deportistas, tanto en su formación como en su desarrollo deportivo.

La web y la pieza audiovisual acompañarán el diálogo con los CON de los cinco continentes para compartir la propuesta, escuchar sus prioridades y construir un proyecto con vocación de servicio a todos.

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