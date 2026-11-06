Muere a los 90 años una superviviente del Holocausto herida en el atentado terrorista de Bondi Beach

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Una mujer de 90 años superviviente del Holocausto que resultó gravemente herida durante el atentado terrorista perpetrado en diciembre de 2025 en Bondi Beach, en Australia, ha fallecido como consecuencia del deterioro de su estado de salud casi un año después del ataque, que se saldó con 15 muertos y más de 40 heridos.

La mujer, Eva Geller, recibió varios disparos en las piernas durante el tiroteo registrado el 14 de diciembre de 2025 en Archer Park, donde se celebraba una festividad judía con motivo de Janucá. Desde entonces, permaneció entrando y saliendo del hospital y pasó por un proceso de rehabilitación del que nunca llegó a recuperarse completamente.

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Finalmente, ha fallecido este jueves por la noche en el hospital Prince of Wales, donde había ingresado semanas antes. según recoge la cadena australiana ABC News. La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado que tiene constancia del fallecimiento y que está pendiente de recibir más información, al tiempo que colabora con la oficina del juez de instrucción.

El rabino Aron Moss ha destacado su extraordinaria capacidad de superación y sus ganas de vivir. Según ha explicado, los médicos llegaron a advertirle de que probablemente no volvería a caminar, pero consiguió recuperar la movilidad gracias a su determinación. "Tras recibir los disparos, los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Pero, gracias a su firme determinación, se levantó y volvió a caminar", ha recordado en declaraciones recogidas por el mismo medio.

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La mujer había llegado a Australia desde Hungría cuando era niña, acompañada de su madre y su abuela. Tanto ella como su difunto marido habían sobrevivido al Holocausto.

La muerte de Geller ha provocado numerosas muestras de condolencia entre los representantes políticos australianos, incluido el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien ha calificado la noticia de "desgarradora" y ha trasladado su apoyo a la familia y a la comunidad judía. "Nunca olvidaremos a Eva ni a ninguna de las víctimas cuyas vidas cambiaron para siempre", ha afirmado.

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Por su parte, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha lamentado que loa mujer no pudiera celebrar Janucá en condiciones de seguridad. "Su vida cambió para siempre a causa de un acto de terrorismo y antisemitismo", ha señalado, antes de expresar su solidaridad con sus familiares, amigos y la comunidad judía.

El atentado se saldó con 15 fallecidos, entre ellos una niña de diez años, después de que dos hombres armados abrieran fuego contra los asistentes a una celebración de la festividad judía. Ambos fueron abatidos por la Policía siete minutos después del inicio del tiroteo. Uno de los presuntos autores, Naveed Akram, permanece a la espera de juicio por cargos de terrorismo y asesinato, mientras que su padre, Sajid Akram, murió por disparos de los agentes en el lugar de los hechos.

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A raíz de la masacre se puso en marcha una Comisión Real sobre Antisemitismo y Cohesión Social, que ha escuchado a más de 340 testigos durante 62 jornadas. La entrega del informe definitivo está prevista para el 18 de diciembre, cuatro días después de la fecha inicialmente contemplada, con el objetivo de evitar que su presentación reste atención a los actos de recuerdo del atentado.