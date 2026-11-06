'La bola negra' da el salto de 38 a 465 salas de cines en Norteamérica este fin de semana

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Redacción internacional, 6 nov (EFE).- El éxito de 'La bola negra' en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- continúa imparable y este fin de semana se podrá ver en 465 salas de cine, según avanza en exclusiva el medio especializado The Hollywood Reporter.

'La bola negra' se estrenó el pasado 16 de octubre en tan solo 4 salas en la región, la siguiente semana subió a 9 y el pasado fin de semana llegó a 38. Este fin de semana se espera que se pueda ver en 465 salas distribuidas entre 200 y 300 localizaciones.

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El filme de Los Javis, el dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, está convenciendo al público y a la crítica norteamericana -tiene un 86% Rotten Tomatoes-.

Entre sus seguidores cuenta con personalidades como Madonna, que recientemente animó a sus seguidores en Instagram a ver la película: "¡¡¡Vayan a ver esta película!!! Es una experiencia transformadora".

El éxito de 'La Bola Negra' se extiende entre crítica y público y algunos medios la han llegado a considerar una firme candidata a los Óscars en varias categorías y no solo en película extranjera.

Desde su estreno ha alcanzado 1,4 millones de dólares de recaudación en Norteamérica.

En su estreno en esta región, logró un promedio de 69.375 dólares por sala en cuatro cines, la segunda cifra más alta registrada para un estreno en un idioma distinto al inglés, solo por detrás de 'Parásitos' ('Parasite'). En dicho estreno, el 50 por ciento del público estadounidense tenía menos de 35 años.

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Netflix, que tiene los derechos de distribución de la película en Norteamérica, ha hecho una gran apuesta por el filme. Tras su estreno en cines el 16 de octubre, la película se estrenará a Netflix en Estados Unidos el 2 de diciembre.

Según datos de la web Box Office Mojo el filme ha recaudado 40,2 millones de euros en todo el mundo.