La Policía busca al autor de un ataque con cuchillo a un hombre en plena calle en Puente de Vallecas

Guardar

La Policía Nacional se encuentra inmersa en la búsqueda del autor de un ataque con cuchillo a un varón en plena calle en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, el cual sufrió hasta una docena de cortes y tuvo que recibir primeros auxilios por parte de los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre la 1 horas de la madrugada del jueves en las inmediaciones de la calle Josefa Díaz, hasta donde se trasladaron agentes de la Policía Nacional. Allí encontraron a un ciudadano de origen chino con hasta una docena de heridas.

PUBLICIDAD

Los cortes e incisiones en esapalda, cabeza y glúteos eran compatibles con un objeto punzante, si bien no se ha encontrado el arma del suceso, según han precisado fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Tras recibir los primeros auxilios, la víctima fue atendida por sanitarios del Samur-Protección Civil, que lo trasladaron finalmente a un centro hospitalario de la ciudad de carácter estable y sin revestir gravedad.

Por el momento se desconocen las causas del suceso ni los motivos que llevaron al autor a cometer el ataque.