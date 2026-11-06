China anuncia pesquisas 'antidumping' contra dos productos químicos procedentes de la UE

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Shanghái (China), 6 nov (EFE).- El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes dos nuevas pesquisas por competencia desleal contra las importaciones europeas de hilo de filamento de aramida y de etilideno norborneno (ENB), material este último en el que también investigará los bienes procedentes de Japón.

En un comunicado publicado en su página web, un portavoz de Comercio asegura que se han abierto las pesquisas a petición de los respectivos sectores locales, que acusan a los vendedores europeos y japoneses de llevar a cabo 'dumping', causándoles perjuicios.

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Según el organismo, la importación de filamento de aramida procedente de la Unión Europea (UE) "se mantuvo elevada" entre 2023 y el primer semestre de 2026, mientras que sus precios acumularon una caída superior al 50 %.

Por su parte, las importaciones investigadas de ENB crecieron un 27,4 % entre 2023 y 2025 y otro 56 % tan solo en el primer semestre del presente ejercicio, mientras los precios "mostraban una tendencia general descendente".

El portavoz defendió que Pekín mantiene una postura "prudente y moderada" ante la UE, y recalcó que Bruselas ha abierto hasta 16 investigaciones comerciales contra China -nueve sobre productos químicos- en lo que va de año, "cifra que casi duplica" la del mismo período de 2026.

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Comercio apunta específicamente a las pesquisas 'antidumping' europeas contra productos chinos como el alcohol furfurílico y el fluoruro de polivinilideno (PDVF), abiertas desde mediados de octubre, y llama a Bruselas "al diálogo y a la negociación" en lugar del "proteccionismo".

Ambas investigaciones se prolongarán durante un año, aunque Pekín se reserva la opción de prorrogarlas por seis meses adicionales.

El ENB se utiliza en la fabricación de caucho EPDM, empleado en juntas de sellado y otros componentes industriales, así como en la producción de resinas sintéticas e intermediarios farmacéuticos; por su parte, el hilo de filamento de aramida es importante para reforzar los cables de fibra óptica, los tejidos antibalas, las lonas para neumáticos o las correas de transmisión. EFE

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