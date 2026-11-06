El Gobierno francés plantea elevar salario mínimo por encima de 1.500 euros tras protestas

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París, 6 nov (EFE).- El ministro francés de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, consideró este viernes necesario subir el salario mínimo mensual neto (SMIC) por encima de los 1.500 euros, frente a los actuales 1.477,93 euros, tras un mes de protestas sociales y a tres días de una reunión de los sindicatos y la patronal convocada por el primer ministro, Sébastien Lecornu.

En una entrevista con la televisión TF1, Farandou afirmó que sus conversaciones con sindicatos y organizaciones empresariales continuarán hasta el domingo y que su objetivo es alcanzar hasta entonces un consenso sobre el SMIC, los salarios mínimos sectoriales y las negociaciones salariales dentro de las empresas, que centrarán la reunión del lunes en la sede del Gobierno.

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Esa reunión fue convocada la víspera tras el masivo seguimiento de una huelga y manifestaciones en todo el país, en las que participaron más de 1,5 millones de personas, según los sindicatos, mientras que las autoridades cifraron la asistencia en 575.000 manifestantes.

En un comunicado, las ocho organizaciones sindicales que convocaron las protestas (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU y Solidaires) afirmaron este viernes que decidirán los próximos pasos de la movilización tras la reunión en Matignon (sede del Gobierno).

"Lo único que detendrá la movilización es una respuesta a las reivindicaciones planteadas desde hace varias semanas por los trabajadores, los funcionarios, los jóvenes y los jubilados", señalaron los sindicatos en el comunicado conjunto.

El Gobierno anunció anoche que reunirá el lunes a representantes sindicales y empresariales para abordar las cuestiones relacionadas con el poder adquisitivo y los salarios, dos de las reivindicaciones sociales que han sacado a la calle a miles de personas durante el último mes, además de la defensa de los servicios públicos, como la Educación y la Sanidad.

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Por ello, los sindicatos criticaron que los funcionarios y los jóvenes, verdaderos motores de las movilizaciones, no hayan recibido una convocatoria específica para abordar sus reivindicaciones.

Además, denunciaron lo que calificaron de obstáculos inaceptables al ejercicio del derecho de manifestación durante las protestas del jueves, entre ellos prohibiciones, cambios en los recorridos autorizados y actuaciones policiales en Toulouse y Lyon, dos de las ciudades en las que se produjeron incidentes, y reclamaron que se esclarezcan los hechos donde hubo heridos. EFE

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