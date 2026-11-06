Se cumplen 20 años del fallecimiento de la leyenda del esquí español, Francisco Fernández Ochoa

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Madrid, 6 nov (EFE).- El esquiador Francisco Fernández Ochoa nos dejó tal día como hoy, hace 20 años. El madrileño, al igual que su hermana, Blanca Fernández Ochoa, es considerado una de las grandes leyendas del esquí español. El deportista logró en los Juegos Olímpicos de 1972, celebrados en Sapporo (Japón), el primer oro olímpico de España en esta disciplina. Fue, además, el segundo oro olímpico de la historia del deporte español, tras el conseguido en hípica en Ámsterdam 1928, un triunfo que le convirtió en un "héroe" nacional a su llegada al aeropuerto de Barajas.