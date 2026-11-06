Gabriela Guillén advierte a Bertín Osborne ante la publicación de sus memorias: "Es lo que he vivido, que le moleste..."

06/11/2026 Gabriela Guillén EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Gabriela Guillén está de vuelta. Después de una temporada complicada marcada por sus problemas económicos y su lucha contra su exsocia para que se haga cargo de la parte de su deuda en el negocio de estética que regentaban juntas en el madrileño barrio de Salamanca y que la ex de Bertín Osborne se encontró cerrado y desmantelado cuando regresó de 'Supervivientes' el pasado mes de abril, la uruguaya ha recuperado la sonrisa y la ilusión gracias a un nuevo y ambicioso proyecto del que ya habló en el pasado y que pronto verá la luz: sus memorias.

Y así nos lo ha contado en la presentación del nuevo perfume de Manu Tenorio, donde además de revelar si algo de lo que cuenta en su libro podría molestar al padre de su hijo David ahora que su relación es más cordial que nunca por su pequeño, ha confirmado que finalmente ha interpuesto medidas legales contra la mujer que le acusó en los platós de contratación irregular por vulnerar su derecho al honor, y también contra su exsocia.

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"Yo siempre lo dejo todo en manos de la ley Lo hago correctamente, como merece y como no tengo nada que temer. O sea, si no debo nada, no tengo nada que temer. Estoy en todo mi derecho, que por eso lo he empezado ya con mi abogado. A gestionar todo el tema, que lo lleva él. Y yo me despreocupo, porque como ya tiene todo en las pruebas... No tengo nada más que decir, nada más que confiar en la justicia, en la justicia divina y en la justicia del hombre" ha expresado rotunda.

Sobre sus memorias, ha revelado que si todo va bien verán la luz en diciembre. "Estoy muy ilusionada. Espero que podáis conocerme un poquito más. Ahí os cuento todo, cómo empezó y cómo sigo aquí de pie" ha adelantado, asegurando que "el tiempo dice muchas cosas": "Me habéis puesto en una lápida, porque muchas veces me he sentido así. Y el tiempo da a cada uno su lugar, y yo creo que es mi mejor aliado. Porque siempre ha demostrado las mentiras o quizás las verdades que se han dicho de mí. Entonces, mira, yo solo necesito... Tranquilidad, paz y esperar".

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"Sorpresas. Vienen muchas sorpresas" ha revelado misteriosa, reconociendo quizás lo que cuenta no haga demasiada gracia a Bertín. "Habrá negativas, de las dos partes. Jamás me he puesto delante de una cámara para decir mentiras. Con lo cual, que le moleste, que le puedan molestar algunas cosas... pues no lo sé. Yo voy a contar lo que yo he sentido, lo que yo he vivido y ya está" ha sentenciado sin entrar en detalles, aunque sí ha aclarado que en estos momentos él cantante y ella "estamos bien".

Una persona clave tanto en los buenos como en los malos momentos es José Luis López 'El Turronero', del que ha confesado que "no es que sea buena persona, es que es mi amigo. Y es que lo quiero. Para mí es la persona más importante que ha aparecido en mi vida. Él ha sido el antes y el después. De muchas cosas".

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