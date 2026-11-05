Jueves, 5 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

Guardar

Bangkok/Madrid,5 nov (EFE).-

París.- Francia afronta este jueves una nueva jornada de huelgas y movilizaciones convocada por los principales sindicatos del país, a la que se suman colectivos de chalecos amarillos y organizaciones estudiantiles.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Jerusalén.- El presidente israelí, Isaac Herzog, se reúne durante todo el día con los líderes de los partidos mayoritarios en el Parlamento, entre ellos con miembros del Likud y de Yashar por la tarde, antes de designar a uno de ellos para que intente formar el próximo gobierno.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Hong Kong.- Un tribunal de Hong Kong condenó este jueves al activista Joshua Wong a diez años de prisión por conspiración para coludir con fuerzas extranjeras, su segunda condena bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Audio)

Austin (EE.UU.),- La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ofrecerá su primera conferencia de prensa tras su contundente victoria en las elecciones del martes.

(Vídeo)(Foto)

Shanghái (China).- Se inaugura en la megalópolis oriental china de Shanghái la novena edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), una de las principales ferias comerciales del país asiático.

(Vídeo)(Foto)

Bangkok.- Tailandia acoge hasta el día 8 su feria más destacada de tecnología móvil, donde está previsto que algunos de los principales fabricantes presenten las novedades de sus dispositivos en medio del auge de la inteligencia artificial (IA) en el sector.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Lima.- Una organización estadounidense de vigilancia publica los nombres de más de 70 clérigos católicos acusados de abuso sexual infantil, entre ellos algunos de la Iglesia peruana, a pocos días de que comience la primera gira por América Latina del papa León XIV, que incluye Uruguay, Argentina y Perú.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)(Directo)

Lima.- La figura del papa León XIV está presente hasta en el café que se saborea en Perú, el país donde se le considera "el papa peruano" y que cuenta los días para su visita, como sucede en una cafetería que sirve capuccinos con el retrato del pontífice dibujado sobre la crema.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- La Fiscalía presenta una exposición Imágenes y voces que faltan, sobre las violencias contra periodistas y la lucha contra la impunidad.

(Vídeo)(Foto)

Asunción.- La Cámara de Diputados de Paraguay trata un pedido de juicio político promovido por legisladores de la oposición contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, en una sesión extraordinaria convocada en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Caracas.- La Alianza por la Libertad de los Presos Políticos protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exigir la libertad de sus allegados y rinden un homenaje a los detenidos que han fallecido bajo custodia del Estado.

PUBLICIDAD

(Vídeo)(Foto)

Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 5,28 % este jueves, en medio de notables caídas en el sector de los semiconductores surcoreano, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

(Vídeo)(Foto)

Estación Espacial Internacional.- Los astronautas de la NASA Anil Menon y de la Agencia Espacial Canadiense Joshua Kutryk realizarán este jueves una caminata espacial de unas siete horas en la Estación Espacial Internacional (EEI), que comenzará a las 8:30 EST (13:30 GMT) para completar la instalación del octavo y último panel solar desplegable de este laboratorio.

(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- La impunidad y las fracturas sociales que afronta Guatemala son los principales temas abordados en el nuevo libro del diplomático guatemalteco Álvaro Montenegro Muralles, quien resalta como el país centroamericano perdió "la ruta" de la justicia en los últimos años.

(Vídeo)(Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- Ni su falta de experiencia en el boxeo ni la jugosa cantidad que le ofrecieron para ceder el papel frenaron a un joven Sylvester Stallone de su empeño por protagonizar ‘Rocky’, la historia que él mismo había escrito. 50 años después de desafiar a Hollywood con aquella locura, su lucha revive en ‘I Play Rocky’ (‘Yo soy Rocky’), un homenaje a la perseverancia.

(Vídeo)(Foto)

Tokio.- Después de vivir una “energía desbordante” en su anterior paso por México, la banda japonesa Atarashii Gakko! se prepara para su primer tour por Latinoamérica en diciembre, en el que actuarán ante el público mexicano de nuevo y, por primera vez, en Chile y Brasil, en lo que les “parece un sueño”.

(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El drama nacional que supuso la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, con un centenar de muertes y varias desapariciones, revive esta semana de la mano de la plataforma audiovisual Netflix, que lleva a ocho capítulos este controvertido y doloroso capítulo de la historia reciente de Colombia.

(Vídeo)(Foto)

Madrid.- ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ está considerado como el mejor videojuego de la historia. Un titulo que ahora regresa completamente renovado en el objetivo de seducir a toda una nueva generación.

(Vídeo)(Foto)

París.- La exitosa saga literaria de juvenil ‘Campus Drivers’, de la francesa C. S. Quill, llega a la pantalla este viernes de la mano de Prime Video, conservando la mezcla de romance y ambiente universitario de estilo estadounidense que llevó a los libros a vender más de un millón de copias en todo el mundo.

(Vídeo)(Foto)

Pekín.- La bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras atiende a los medios en Pekín, antes de actuar el viernes en la capital china con su espectáculo ‘Vuela’.

(Vídeo)(Foto)

La Habana.- Diez artistas cubanos se unen en La Habana en una muestra colectiva para abordar las tensiones de una generación marcada en Cuba por la precariedad y la emigración.

(Vídeo)(Foto)

Lima.- El seleccionador de Perú, el brasileño Mano Menezes, anuncia la lista de convocados de la Bicolor para el amistoso del próximo 13 de noviembre contra Bolivia en Lima.

(Vídeo)(Foto)

cdp/rmg/ EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.