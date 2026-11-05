Pyongyang confirma lanzamiento de nuevo sistema de misiles de defensa aérea y un simulacro de ataque estratégico

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Las autoridades de Corea del Norte han confirmado este jueves el lanzamiento "de prueba" de un nuevo sistema de misiles de defensa aérea llevado a cabo la víspera con el objetivo de poner a prueba sus capacidades técnicas y su fiabilidad operativa, según ha informado la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

Según Pyongyang, las pruebas han permitido verificar el funcionamiento de los nuevos componentes del sistema de "guía múltiple inteligente" del proyectil, además de evaluar la capacidad del dispositivo para detectar, identificar y seguir objetivos mediante su sistema de procesamiento de información.

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El ensayo estuvo supervisado por el general de división Kim Jong Sik, integrante de la Comisión Militar Central y del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, acompañado por responsables de la Administración de Misiles y especialistas en investigación científica para la defensa nacional.

Paralelamente, la unidad de misiles de crucero estratégico de largo alcance desplegada en la región oriental realizó un ejercicio de ataque contra un objetivo simulado que representaba un aeropuerto. La subunidad participante completó "satisfactoriamente" la misión mediante el lanzamiento de uno de estos proyectiles, de acuerdo con la versión difundida por KCNA.

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Las autoridades norcoreanas han enmarcado ambas actividades en los programas de modernización militar del país, cuyo propósito declarado es "situar los sistemas de combate en un nivel técnico elevado" y reforzar la "fiabilidad en combate del arma estratégica".

La confirmación llega después de que Corea del Sur asegurase este miércoles que Corea del Norte había lanzado "varios misiles" hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, sin precisar el número exacto ni si alguno de ellos es un misil balístico.

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