La lluvia pone en aviso a Baleares, Cataluña, C.Valenciana y habrá niebla en Galicia

10/10/2025 Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia) este viernes, en el episodio de alerta naranja por lluvias. SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

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Las precipitaciones pondrán este jueves en aviso a zonas de Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá aviso por niebla en zonas de Galicia.

En concreto, los avisos por precipitaciones se localizarán en Mallorca, Ibiza y Formentera, así como en Tarragona y Alicante. Además, habrá un aviso por niebla en Lugo.

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AEMET prevé que mañana el tiempo en la Península tienda a estabilizarse y que predominen los cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo mantendrá la inestabilidad en el tercio este y Baleares, donde habrá cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que irán ocasionalmente acompañadas de tormenta.

Es probable que estas sean fuertes o incluso localmente muy fuertes en el archipiélago, así como a primeras horas en los litorales del sureste. También podrán afectar de forma aislada a Alborán al principio del día, aunque tenderán a cesar de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos.

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La predicción también recoge nubosidad baja matinal en regiones de las mesetas, Andalucía, Galicia y el Cantábrico. Asimismo, son probables las nevadas en el Pirineo a partir de una cota de entre 1.700 y 1.900 metros. Mientras tanto, en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos.

En el archipiélago habrá una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en las islas de mayor relieve. Además, el organismo apunta a la posibilidad de que se registren brumas y nieblas matinales en regiones del sur y este peninsular, así como en el Cantábrico y, sobre todo, en el norte de Galicia, donde es probable que sean densas y más persistentes.

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En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán en las vertientes mediterránea y cantábrica, así como en la meseta norte, con aumentos localmente notables en el interior de la Comunidad Valenciana. En líneas generales, habrá pocos cambios en el resto del territorio.

Por su parte, las mínimas subirán en el entorno de los sistemas Central e Ibérico, el tramo medio y bajo del Ebro y la meseta sur, con descensos en zonas de la meseta norte, el litoral de Galicia y el extremo sureste peninsular. En el resto del territorio, habrá pocos cambios. Asimismo, se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y en la meseta norte, más intensas en el Pirineo.

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Por lo demás, AEMET ha avanzado que mañana soplará viento flojo, con predominio de las componentes sur y oeste en la mayor parte del país. La excepción serán los litorales de la fachada oriental y de Galicia, así como Baleares, donde al principio predominará la componente norte. Habrá intervalos moderados en los litorales mediterráneos y atlánticos y en ambos archipiélagos.