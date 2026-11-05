El Kospi surcoreano se hunde un 5,28 % tras la victoria demócrata en Estados Unidos

Guardar

Seúl, 5 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 5,28 % este jueves, en medio de notables caídas en el sector de los semiconductores surcoreano, tras la victoria demócrata en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos (EE. UU.)

El Kospi bajó 300 puntos, hasta los 5.383,80 enteros. El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedió un 5,11 %, o 36,54 puntos, hasta las 678,41 unidades.

PUBLICIDAD

Apenas pasada la primera hora de operaciones, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange, activó un 'sidecar' de venta, mecanismo de control de la volatilidad que suspende durante cinco minutos las ventas programadas cuando se registran caídas de más de un 5 % en el índice de futuros Kospi 200.

La caída de la Bolsa surcoreana sucede un día después de la victoria de los demócratas, favorables a regular el desarrollo de la inteligencia artificial, en ambas cámaras del Congreso estadounidense, y pese a los crecimientos de los principales indicadores de Wall Street.

PUBLICIDAD

En el parqué surcoreano, Samsung Electronics, el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, reportó una caída considerable del 7,57 % este jueves, mientras que su principal rival, SK hynix, hizo lo propio con un declive del 9,46 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se hundió un 10,01 % y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, reportó una descenso del 9,13 %.

En construcción naval, HD Hyundai Heavy Industries y Hanwha Ocean también cayeron un 4,41 % y un 6,72 %, respectivamente.

En la industria de defensa también se registraron caídas. Hanwha Aerospace tropezó un 7,48 %, Korea Aerospace Industries, único fabricante de aeronaves del país, bajó un 3,31 %, y Hyundai Rotem hizo lo propio con un 5,75 %.

El fabricante de baterías LG Energy Solution descendió un 2,54 %, mientras su competidor Samsung SDI se redujo un 6,61 %.

En el sector automovilístico, por otro lado, Hyundai Motor ostentó un crecimiento del 3,53 %, y su empresa hermana Kia registró un incremento del 5,22 %. EFE

(foto) (vídeo)