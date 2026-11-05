Agencias

La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Guardar

Lima, 5 nov (EFE).- El restaurante español Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo de 2026 al ocupar el primer lugar de la lista de The World's 50 Best Restaurants, y sustituye al peruano Maido, que se hizo con el número uno el año pasado.

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

PUBLICIDAD

1.- Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa.

2.- Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia.

3.- Alchemist (Copenhague, Dinamarca).

4.- Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica.

5.- Wing (Hong Kong).

6.- The Chairman (Hong Kong).

7.- Kjolle (Lima, Perú).

8.- Kadeau (Copenhague, Dinamarca).

9.- DiverXO (Madrid, España).

10.- Plénitude (París, Francia).

11.- Atomix (Nueva York, EE.UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef.

12.- Sorn (Bangkok, Tailandia).

13.- Mérito (Lima, Perú).

14.- Sühring (Bangkok, Tailandia).

15.- Odette (Singapur).

16.- Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista.

17.- Mingles (Seúl, Corea del Sur).

18.- Nusara (Bangkok, Tailandia).

19.- Jan (Múnich, Alemania)

20.- Piazza Duomo (Alba, Italia).

21.- Meert the bund (Shanghai, China).

22.- Boragó (Santiago de Chile, Chile).

23.- Vyn (Skillinge, Suecia).

24.- Al Gatto Verde (Modena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer.

25.- Lasai (Río de Janeiro, Brasil).

26.- Masque (Bombay, India).

27.- Reale (Castel di Sangro, Italia).

28.- Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos).

29.- Enigma (Barcelona, España).

30.- Steirereck (Viena, Austria).

31.- Celele (Cartagena de Indias, Colombia).

32.- Potong (Bangkok, Tailandia).

33.- Elkano (Getaria, España).

34.- Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia).

35.- Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África.

36.- Ru Yuan (Hangzhou, China).

37.- Nuema (Quito, Ecuador).

38.- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia).

39.- Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza).

40.- Jordner (Copenhague, Dinamarca).

41.- Onijum (Séul, Corea del Sur).

42.- Bozar (Bruselas, Bélgica).

43.- Le Calandre (Rubano, Italia).

44.- Don Julio (Buenos Aires, Argentina).

45.- Mayta (Lima, Perú).

46.- El Chato (Bogotá, Colombia).

47.- Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco).

48.- Ikoyi (Londres, Reino Unido).

49.- Naar (Kasauli, India).

50.- Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.

fgg/rrt

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Filipinas no descarta investigar al hijo de Thomas Markle por caso de pornografía infantil

Infobae

Los grandes almacenes más antiguos de Australia se declaran insolventes tras 188 años

Infobae

La bolsa india abre con subidas cercanas al 2 % tras la victoria demócrata en EE. UU.

Infobae

El cineasta argentino Lisandro Alonso celebra el galardón de mejor director en Tokio

Infobae

Condenado a 10 años de prisión el activista hongkonés Joshua Wong por conspiración con fuerzas extranjeras

Condenado a 10 años de prisión el activista hongkonés Joshua Wong por conspiración con fuerzas extranjeras