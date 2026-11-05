La OMS alerta de una doble crisis de ébola y cólera en República Democrática del Congo

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido sobre la grave situación sanitaria que atraviesa la República Democrática del Congo (RDC), afectada simultáneamente por una epidemia de ébola que supera los 10.000 casos y 5.000 fallecidos, y por el "peor brote de cólera registrado en el país en décadas", con más de 60.000 contagios y 1.800 muertes en lo que va de año.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Tedros ha señalado que, aunque la transmisión del ébola se ha ralentizado en algunas zonas, continúan surgiendo nuevos focos. Las labores de contención se están viendo severamente obstaculizadas por los desplazamientos de población, las inclemencias meteorológicas, los ataques a la infraestructura sanitaria y las dificultades para acceder a las regiones más remotas.

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Ante esta coyuntura, la OMS ha recomendado incorporar dos nuevas vacunas candidatas --desarrolladas por la Universidad de Oxford junto al Serum Institute de India y por la firma Moderna-- a los ensayos clínicos liderados por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de RDC para combatir específicamente la cepa Bundibugyo.

La agencia sanitaria de la ONU ha alertado asimismo sobre la preocupación que genera el solapamiento de ambas crisis en las provincias orientales de Kivu Norte y Kivu Sur, donde el conflicto armado ha destruido infraestructuras clave y generado un déficit crítico de agua y saneamiento.

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Tedros ha advertido además del riesgo de propagación del cólera a lo largo de la cuenca del río Congo hacia la capital, Kinshasa, y ha instado a la comunidad internacional a eliminar las restricciones de viaje impuestas a los países afectados, recordando que estas medidas castigan la transparencia y perjudican la respuesta sanitaria global.