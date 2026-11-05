Irán afirma que dos petroleros se han incendiado al chocar con minas en el estrecho de Ormuz

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este jueves de que dos petroleros de gran tonelaje y un remolcador se han incendiado tras impactar con minas navales cuando intentaban cruzar de forma "ilegal" el estrecho de Ormuz, al tiempo que ha asegurado haber tomado el control y desviado dos drones de ataque estadounidenses.

En un comunicado recogido por la agencia oficial IRNA, el cuerpo militar ha detallado que uno de los supuestos buques infractores chocó contra una mina en el paso sur del estrecho, quedando envuelto en llamas y paralizado. Poco después, un superpetrolero y un remolcador sufrieron sendos incendios tras intentar abandonar dicha demarcación por el este de la vía marítima. Asimismo, la unidad de guerra electrónica iraní ha asegurado haber interceptado y hecho aterrizar dos drones estadounidenses del modelo Lucas para utilizarlos como botín.

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La Guardia Revolucionaria ha aprovechado la nota para criticar a la Administración estadounidense de Donald Trump por "incitar a los buques a violar la prohibición" de paso y transitar por zonas minadas.

Las fuerzas iraníes mantienen que el cruce del estrecho de Ormuz --paso estratégico por el que transita buena parte del comercio mundial de crudo-- solo es seguro bajo las rutas autorizadas por Teherán tras la guerra desatada el pasado mes de febrero, mientras que Washington sostiene que su presencia naval en las inmediaciones garantiza la libertad de navegación comercial.

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Este nuevo incidente en la zona se suma a los reportados la jornada anterior por las autoridades iraníes, cuando aseguraron que otros cuatro petroleros habían sido "destruidos" tras chocar con minas y confirmaron el derribo de un vehículo aéreo no tripulado Predator MQ-9 en el marco de la escalada de tensión bélica en Oriente Próximo.