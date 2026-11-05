52 fotos: Mauricio Macri, Mariano Rajoy y Marta Lucía Ramírez en la cena previa a la apertura del Foro ABECEB

El ex presidente argentino y el ex presidente del Gobierno de España participaron del evento junto a la ex vicepresidente de Colombia

Cena de apertura RADAR ABECEB
El ex presidente Mauricio Macri junto a Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, y José Luis Alonso, CEO de Grupo Mirgor
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El ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, junto a Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, y Dante Sica, socio fundador de la firma y ex ministro de Producción
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Dante Sica y Mariana Camino junto a la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y Mariano Rajoy
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Luis de Guindos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo
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Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, y Hernán Lacunza, ex ministro de Economía
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Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
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Mauricio Macri
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Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y Luis de Guindos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo
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Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía
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José Luis Alonso, CEO de Grupo Mirgor
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Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy
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La empresaria hotelera, Claudia Álvarez Argüelles
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El abogado Daniel Funes de Rioja, socio fundador de Bruchou & Funes de Rioja
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Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño
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Mauricio Macri y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Cristiano Rattazzi, ex presidente de Fiat Argentina
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Nicolás Dujovne, Luis de Guindos y Vladimir Werning
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Rosendo Grobocopatel, fundador y CEO de Constelaciones
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Marcela Romero, presidente de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay
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Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
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Darío Wasserman, presidente del Banco de la Nación
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Mauricio Macri junto al ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, y Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy
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Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de Organización Techint, y Marta Lucía Ramírez
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Dante Sica, Jorge Macri y Francisco Cabrera junto a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos de España, y Gabriel Sánchez Zinny
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José María Fanelli, experto del Hub global de negocios de ABECEB, y Hernán Lacunza
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Francisco Cabrera y Luis de Guindos
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Ricardo Sennes (Prospectiva's public affairs Latin America, Brasil)
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Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de Organización Techint, y Diego Manfio (Ingeniería SIMA)
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Guillermo Cerviño, presidente de Banco Comafi, y Maricel Lungarzo, directora de esa entidad bancaria
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Claudia Álvarez Argüelles, Dante Sica y Nicolás Dujovne
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Luis Fallo, presidente de Petroquimica Cuyo
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Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Mario Grinman y Daniel Crapis, gerente general de BIMSA
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Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos en España, junto a Dante Sica y Gabriel Sánchez Zinny
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Marta Lucía Ramírez y Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y experto del Hub ABECEB
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Darío Wasserman y Vladimir Werning junto a Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
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Gustavo Pérego, director de Negocios de ABECEB
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Mariano Rajoy y Marta Lucía Ramírez
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Gabriel Sánchez Zinny y Antonio Sola
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Cristina Bomchil, directora ejecutiva de VALUAR, y Anna Cohen, presidente de Grupo Cohen
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El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas
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Sergio Abreu, secretario general de la ALADI
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Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Marta Lucía Ramírez
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Federico Pinedo y Mariano Rajoy
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Analía Canale, directora ejecutiva de CAMBRAS
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Hernán Lacunza, Mariana Camino, Mariano Rajoy y Ricardo López Murphy
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María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont Argentina
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Mariana Camino y Liliana Parodi, Board Advisor en Medios
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Diego Coatz, director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo) y ex director ejecutivo de UIA
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Mariano Rajoy, Marta Lucía Ramírez, Mariana Camino y Mauricio Macri
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Mauricio Macri y Mariano Rajoy en la cena previa a la apertura del Foro ABECEB /// Fotos: Jaime Olivos

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