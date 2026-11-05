52 fotos: Mauricio Macri, Mariano Rajoy y Marta Lucía Ramírez en la cena previa a la apertura del Foro ABECEB

El ex presidente Mauricio Macri junto a Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, y José Luis Alonso, CEO de Grupo Mirgor
05 Nov, 2026 02:11 a. m. EST
El ex presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, junto a Mariana Camino, presidente y CEO de ABECEB, y Dante Sica, socio fundador de la firma y ex ministro de Producción
Dante Sica y Mariana Camino junto a la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y Mariano Rajoy Luis de Guindos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, y Hernán Lacunza, ex ministro de Economía
Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri Mauricio Macri Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, y Luis de Guindos, ex vicepresidente del Banco Central Europeo
Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía
José Luis Alonso, CEO de Grupo Mirgor
Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy
La empresaria hotelera, Claudia Álvarez Argüelles El abogado Daniel Funes de Rioja, socio fundador de Bruchou & Funes de Rioja
Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno porteño
Mauricio Macri y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Cristiano Rattazzi, ex presidente de Fiat Argentina
Nicolás Dujovne, Luis de Guindos y Vladimir Werning Rosendo Grobocopatel, fundador y CEO de Constelaciones
Marcela Romero, presidente de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay
Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Darío Wasserman, presidente del Banco de la Nación
Mauricio Macri junto al ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, y Manuel Aguirre, director de Relaciones Institucionales de Vista Energy Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de Organización Techint, y Marta Lucía Ramírez
Dante Sica, Jorge Macri y Francisco Cabrera junto a Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos de España, y Gabriel Sánchez Zinny José María Fanelli, experto del Hub global de negocios de ABECEB, y Hernán Lacunza Francisco Cabrera y Luis de Guindos Ricardo Sennes (Prospectiva's public affairs Latin America, Brasil) Javier Martínez Álvarez, vicepresidente de Organización Techint, y Diego Manfio (Ingeniería SIMA) Guillermo Cerviño, presidente de Banco Comafi, y Maricel Lungarzo, directora de esa entidad bancaria
Claudia Álvarez Argüelles, Dante Sica y Nicolás Dujovne Luis Fallo, presidente de Petroquimica Cuyo
Daniel Funes de Rioja, Cristiano Rattazzi, Mario Grinman y Daniel Crapis, gerente general de BIMSA Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Presupuestos en España, junto a Dante Sica y Gabriel Sánchez Zinny
Marta Lucía Ramírez y Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común y experto del Hub ABECEB
Darío Wasserman y Vladimir Werning junto a Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
Gustavo Pérego, director de Negocios de ABECEB Mariano Rajoy y Marta Lucía Ramírez Gabriel Sánchez Zinny y Antonio Sola Cristina Bomchil, directora ejecutiva de VALUAR, y Anna Cohen, presidente de Grupo Cohen El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas Sergio Abreu, secretario general de la ALADI Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Marta Lucía Ramírez Federico Pinedo y Mariano Rajoy Analía Canale, directora ejecutiva de CAMBRAS Hernán Lacunza, Mariana Camino, Mariano Rajoy y Ricardo López Murphy María Eugenia Tibessio, presidente de DuPont Argentina
Mariana Camino y Liliana Parodi, Board Advisor en Medios Diego Coatz, director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo) y ex director ejecutivo de UIA Mariano Rajoy, Marta Lucía Ramírez, Mariana Camino y Mauricio Macri Mauricio Macri y Mariano Rajoy en la cena previa a la apertura del Foro ABECEB /// Fotos: Jaime Olivos