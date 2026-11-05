De 'El Litri' a Espartaco. El mundo del toro arropa a Curro Vázquez en el último adiós a su hermano Antonio

05/11/2026 Curro Vázquez y su mujer, Pati Dominguín, llegando al funeral en memoria de Antonio Vázquez tras su fallecimiento en el accidente de trenes EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Todavía asimilando la dramática muerte del hermano de Curro Vázquez, Antonio Vázquez, en la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre -en la que también fallecieron otros rostros conocidos como la exministra de Trabajo Fátima Báñez o el reportero de Mediaset Rául Triguero-, sus familiares y diferentes compañeros del mundo del toro se han dado cita en la madrileña Basílica de Jesús de Medinaceli en la tarde de este miércoles para dar su último adiós al respetado apoderado taurino en un emocionante y multitudinario funeral.

Entre los asistentes, toreros como Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'; Miguel Báez 'El Litri'; El Juli y su mujer Rosario Domecq; José Ortega Cano; Juan Ortega; Raúl Gracia 'El Tato'; Miguel Ángel Perera; un desolado Pablo Aguado -para el que era, además de su apoderado desde 2016, una especie de segundo padre-; Javier Conde; o el ganadero Victorino Martín.

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También amigos de la familia como el periodista Juan del Val -gran aficionado taurino-; Caco Senante; la política popular Cayetana Álvarez de Toledo; o el cantante Juan Peña con su pareja Sonia González, aunque ha llamado y mucho la atención la sonora ausencia de Francisco y Cayetano Rivera, ya que al margen de los lazos familiares que le unen a Curro Vázquez -su esposa Pati Dominguín era prima e íntima amiga de Carmen Ordóñez-, el de Linares ha sido apoderado del menor de los hermanos durante su carrera taurina.

Abatido, Curro, de la mano en todo momento de su mujer, ha sacado fuerzas de flaqueza para expresar unas desgarradoras palabras que reflejan lo durísimos que están siendo estos días para quienes conocieron y quisieron a Toño, como le llamaba cariñosamente: "Me vais a permitir dos palabras solo porque no me sale la voz. Trasmitirle a las familias que están sufriendo y pasando este dolor tan grande como yo, trasmitirle un abrazo muy grande. Mi más sentido pésame. El dolor muy grande y la indignación también. Gracias a todos".

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También Fran, hijo de Antonio, ha tomado la palabra para transmitir su agradecimiento a "los medios de comunicación, a todas las personas por todas las muestras de cariño. Y sobre todo, a todas las instituciones y a todas las personas de esas instituciones que han estado al pie de cañón ayudando en esta horrible tragedia. Y sobre todo y especialmente a dos de ellas al cuerpo de bomberos en especial al cuerpo de bomberos de la comunidad de Madrid, de la ciudad de Madrid ,y a la guardia civil que ha tenido un trato exquisito con nosotros desde el primer día. En capital humano, es impresionante, impresionante lo que tienen, ojalá les den más medios para que nos puedan ayudar a todos los españoles".

"Y por favor desde aquí quiero mandar un mensaje tenemos un país maravilloso, por favor, que no nos separen que nos unan y que consigamos entre todos que volvamos a ser el país que era, muchísimas gracias, gracias por el cariño gracias a vosotros por el cariño gracias" ha concluido visiblemente afectado.

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Javier Conde ha querido destacar que "Madrid torera, corazón torero y Antonio era torero, entonces, se ha volcado el pueblo Se ha volcado el pueblo y de todos los sentidos, de cualquier profesional, cualquiera que forma parte de este planeta y de la sensibilidad de este planeta, era un ser hipersensible, imagínate. Yo creo que estamos de luto todos los españoles, ¿no?Les mando desde aquí, tanto a lo que pasó en Córdoba como lo que ha pasado ahora en Toledo, mi máximo respeto, cariño, apoyo y amor a tantas y tantas familias, que están pasándolo, debe ser terrible. Aquí estamos viendo a una familia que está destrozada".

"Antonio dentro del mundo taurino era una persona muy reconocida profesionalmente y muy querida también por todos sus amigos. Y más en las circunstancias que han sido. Todo muy desagradable, la verdad. Especialmente del mundo taurino nos ha dolido mucho, pero bueno, por España en general, por todos. Muchas gracias" ha expresado a su vez Juan Ortega.

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