Ana Obregón sentencia a Alessandro Lequio tras su perdón a Antonia Dell'Atte

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Ana Obregón ha reaparecido en el plató de 'Y ahora Sonsoles' tras sus comentadísimas disculpas públicas a Antonia Dell'Atte por acusarla en 2021 a través de un mensaje compartido en su perfil de Instagram de falsificar una denuncia por malos tratos contra Alessandro Lequio en 1991 y, muy emocionada, ha querido reiterar su perdón a la italiana, expresar cómo se siente y qué ha significado este paso al frente con el que pretende cerrar una etapa muy complicada para centrarse en lo más importante de su vida, su nieta Anita.

"Yo recibí una información que era falsa, no era correcta. No es justificación, pero acababa de perder a mi hijo. He pasado 33 años defendiendo al padre de mi hijo y me he metido en embolados importantes. Siempre le he defendido, quizás sin unas gracias. Me guío por el corazón y soy tan buena que parezco tonta. En ese momento no era una mujer normal, acababa de perder a mi hijo y me mandaron esto. Soy visceral y me arrepiento" ha comenzado explicando.

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Con la voz cada vez más quebrada, Ana ha confesado que "no puedo más. Me hubiera gustado tener una vida más fácil. Me he dedicado en defender a los demás y ahora tengo que pensar en mi niña y en mí". "Tenia que decir perdona Antonia, te he hecho daño. Sé lo que ha sufrido tu hijo Clemente, que le adoro. ojalá me perdones, perdóname por favor. La vida es una, igual te vas como mi hijo a los 27 años, no podemos vivir con ese odio y ese rencor. Hay que pedir perdón cuando hacemos daño. me he arrepentido mucho en silencio, pero hay que saber pedir perdón".

Sin poder contener las lágrimas, la presentadora ha reconocido que confía estar a tiempo pare recuperar la relación con Clemente, ya que como ha destacado "es el tío de Anita y ella necesita una familia". "Clemente dejó de hablarme y me dolió mucho porque mi hijo le quería mucho. Nos vino a ver a Nueva York y se quedó con Aless en la quimio y eso no se olvida nunca" ha expresado rota, revelando que el joven "me acaba de escribir y quiere ver a la niña. Yo quiero que la vea porque es clavadita a su papá".

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Unas disculpas públicas a Antonia que Ana admite que marcan "un antes y un después" en su relación con Lequio, al que como ha explicado "he defendido porque es el padre de mi hijo. Pero mi única prioridad es mi niña y no necesito más. Necesito paz para estar con mi niña y vivir muchos años para estar a su lado". "Es un antes y un después porque no sé cómo he podido defender cosas que eran indefendibles, Aless adoraba a su padre y me he guiado por el corazón. Pero llega un momento que estoy cansada de tirar emocionalmente" ha confesado, lamentando que "no he recibido ningún agradecimiento" por parte del italiano.

"Qué he hecho con mi vida... Que Alessandro me separa de su vida... ya me separó hace 23 años y ya está. Bendito seas Alessandro, bendita sea tu mujer, tu hija, bendita sea Antonia y bendito su hijo, pero yo me voy a vivir en paz y dedicarme a la fundación de mi hijo" ha zanjado muy emocionada.

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"Entre las mujeres nos tenemos que apoyar primero. Lo segundo lo que he dicho, me he arrepentido mucho. El silencio no basta. Hay que tener el valor y la valentía y los sesos para reconocer el año que has hecho" ha zanjado ante las cámaras de Europa Press tras el programa.