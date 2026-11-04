Putin destaca la importancia de la unidad nacional como garante de la soberanía rusa

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Moscú, 4 nov (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, destacó este miércoles el papel clave de la unidad nacional como garante de la soberanía y la independencia de Rusia en ocasión del Día de la Unidad nacional, que celebra la expulsión de las tropas de ocupación polacas de Moscú en 1612.

"Históricamente, Rusia se ha desarrollado a través de la interacción de pueblos y grupos étnicos, lenguas y costumbres. No nos hemos unido simplemente a lo largo de los siglos y las épocas; no es exagerado decir que nuestras culturas simplemente se han fusionado", aseveró durante su intervención en la plenaria de la semana internacional 'Pueblos de Rusia'.

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Horas antes, el mandatario depositó un ramo de flores ante el monumento a Kuzmá Minin y Dmitri Pozharsi, los líderes de las milicias rusas que protagonizaron la victoria sobre la ocupación polaca que puso fin al llamado período tumultuoso, uno de los más oscuros pero más importantes de la historia rusa, que se extendió durante 15 años y concluyó con la ascensión al trono de la dinastía de los Románov.

"A las milicias de Minin y Posharski, reunidas en las legendarias tierras de Nizhni Nóvgorod, se sumó gente de pueblo, de las más diversas nacionalidades. Justamente ellos salvaron la patria, expulsaron a los ocupantes del Kremlin. Y desde entonces la unidad de todos los pueblos de Rusia jugó un papel clave en su destino", dijo.

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De hecho, señaló que la unidad de los pueblos que habitan los vastos territorios de Rusia es "la estructura que sostiene la soberanía y la independencia" del país.

Señaló que "las relaciones interétnicas en Rusia siempre han recibido especial atención, ya que este ámbito es muy sensible y delicado, y es necesario tener en cuenta que la vida está en constante evolución y surgen nuevos desafíos, a menudo extremadamente peligrosos".

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"Debemos permanecer vigilantes y prevenir cualquier intento de socavar la estabilidad social e incitar a la discordia entre los pueblos" que habitan en Rusia, alertó.

Por ello, señaló que los rusos deben avanzar "unidos y confiados en que lograremos sin duda nuestros objetivos" propuestos, incluyendo la guerra en Ucrania.

"Representantes de más de cien nacionalidades de Rusia han sido condecorados con altas distinciones estatales por la valentía y el heroísmo demostrados en el frente de la operación militar especial" en el país vecino, recordó. EFE