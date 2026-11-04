El sector privado de EEUU generó 86.000 nuevos empleos en octubre, según ADP

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Estados Unidos creó 86.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado en octubre, lo que refleja un sólido desempeño del mercado laboral del país norteamericano por segundo mes consecutivo, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP.

El sector servicios se sitúa como la rama que mayor número de nuevos trabajos ha generado en el pasado mes con un total de 82.000 nuevas contrataciones, frente a los 4.000 registrados en el sector de las manufacturas.

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En concreto, el área de comercio, transporte y servicios públicos se anotó un incremento de las contrataciones en 39.000 personas y los servicios educativos y sanitarios recibieron 28.000 nuevos empleados, registrando en conjunto la mayor parte del crecimiento del empleo en el sector privado de Estados Unidos.

Además, se incrementaron los datos de empleo en el área del ocio y hostelería (19.000), de las actividades financieras (15.000), y otros servicios (4.000); mientras que cayeron las estadísticas en los servicios profesionales y empresariales (-27.000) y los servicios de información (-2.000).

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En el sector de producción de bienes, el ranking lo encabeza la construcción con 13.000 trabajadores más; frente a la destrucción de 8.000 empleos en el sector de los recursos naturales y la minería y otros 1.000 en la industria.

Las medianas empresas se anotaron 33.000 de los trabajos creados, mientras que las grandes empresas --más de 500 trabajadores-- alcanzaron 24.000 nuevos trabajadores y las pequeñas 28.000 empleados más.

"Las empresas de todos los tamaños contrataron personal el mes pasado, y nuestros datos sugieren que quienes cambiaron de trabajo se vieron atraídos por una combinación de bonificaciones, horas extras y más horas, además de un salario base más alto. En conjunto, el crecimiento de los ingresos de estos trabajadores alcanzó su ritmo más rápido desde marzo de 2024", ha destacado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

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