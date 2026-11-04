Jimmy Kimmel, Pedro Pascal y más estrellas de Hollywood celebran el batacazo electoral de Trump: "Comienza la Boda Roja"

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El Partido Demócrata de Estados Unidos se ha impuesto en las recientes elecciones legislativas de medio mandato o 'midterms', haciéndose con el control de las dos cámaras del Congreso. La victoria de los demócratas ha supuesto un gran golpe para Donald Trump y ha sido celebrada por Jimmy Kimmel, Pedro Pascal y otras estrellas de Hollywood.

"La ola azul ha llegado a tierra firme, y ahora comienza la Boda Roja", expresó Kimmel en el monólogo inicial de su programa, analizando los resultados de las 'midterms'. El presentador bromeó diciendo que, "después de tanto hablar del culo de Nicki Minaj y del de John Husted", el único culo en el que pensaría Trump esa noche sería en el suyo propio, al salir escaldado de las elecciones.

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Por su lado, Pascal, que en los últimos días había estado animando a sus seguidores a votar, compartió en sus redes sociales un mapa de Texas completamente azul con un corazón blanco en el centro. "Llorando", escribió para resumir su emoción ante la victoria demócrata.

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LA REACCIÓN DE JOHN LEGUIZAMO, MOLLY RINGWALD Y OTRAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

Otras estrellas de Hollywood que no han dudado en mostrar su alegría por los resultados de las elecciones, incluyen a John Leguizamo, Bette Midler, Molly Ringwald, Mandy Moore o Wendell Pierce.

"¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Ha llegado la hora de la redención", exclamó Leguizamo en un vídeo subido a su cuenta de Instagram. El actor destacó además cómo en California, Xavier Becerra se ha convertido en el primer gobernador latino. También Ringwald felicitó a Becerra, al que conoció apoyando la organización Planned Parenthood.

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"Estoy encantada. Menuda noche tan maravillosa. Gracias, Estados Unidos. Habéis salvado a vuestro querido país", escribió Midler, mientras que Moore celebró que Chris Pappas se haya convertido en el primer senador abiertamente homosexual y Pierce hizo notar otros hitos en materia de representación.

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