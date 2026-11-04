El juzgado autoriza el traslado de los restos de Jesús de Miguel a la península

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Santa Cruz de Tenerife, 4 nov (EFE).- El juzgado que investiga las circunstancias de la muerte del futbolista del Club Deportivo Tenerife Jesús de Miguel ha autorizado que se proceda al traslado de sus restos para su inhumación en la península.

La plaza 2 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha adoptado esta decisión tras recibir el informe preliminar de autopsia, cuyo contenido es reservado por respeto a la intimidad del fallecido y de su familia, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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El funeral se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, y al mismo asistirá la primera plantilla y la directiva del Club Deportivo Tenerife, que ha organizado para el sábado un acto de despedida en el estadio Helidoro Rodríguez López.