El euro llega a 1.000 pesos en Cuba y se une al dólar con récords en el mercado informal

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La Habana, 4 nov (EFE).- El euro alcanzó este miércoles los 1.000 pesos (CUP) en el mercado informal en Cuba, marcando una cifra récord en su cotización, dos días después de que el dólar estadounidense también llegara a su coste más elevado, según la tasa diaria del medio independiente El Toque.

Este nuevo máximo evidencia la tendencia alcista de las últimas semanas de ambas monedas, que suben a ritmo de entre cinco y diez CUP diarios, registrado por El Toque, que se ha convertido en la referencia principal para expertos independientes y la mayoría de la población en sus transacciones.

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Solo el lunes, el dólar cotizó en 900 pesos y este miércoles llega a los 910, demostrando así la profunda depreciación de la moneda nacional, que comenzó en 2021 tras una reforma estatal del mercado cambiario, la cual no cumplió su objetivo de acabar con la dualidad monetaria y desestabilizó completamente la economía.

Datos oficiales señalan que el salario estatal promedio se situó en agosto en Cuba en los 7.354 pesos (CUP), el equivalente a solo 7 euros y apenas 8 dólares, según el cambio informal.

La inflación interanual en el mercado formal en la isla también se ha mantenido en alza este año y en septiembre se situó en el 28,44 %, una cifra que, según expertos independientes, no recogen el incremento de los precios en el mayoritario y mejor abastecido mercado informal, donde este dato podría alcanzar los tres dígitos.

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En este contexto, el tipo de cambio oficial para ambas divisas también ha subido y quedó este miércoles en los 856 pesos por euro y 765 por dólar, para las personas naturales (segmento III), según el Banco Central de Cuba (BCC).

Los otros dos segmentos del cambio oficial se mantienen fijos: 24 pesos por dólar para las personas jurídicas y 120 pesos por dólar para las personas físicas y pequeñas empresas privadas cubanas.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis económica desde hace seis años, marcada por la fuerte presión estadounidense desde inicios de 2026 que busca forzar un cambio económico y político, así como por las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales, que han agravado los problemas estructurales.

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La isla perdió el 15 % de su producto interior bruto (PIB) entre 2020 y 2025 y para este año la economía de la nación caribeña podría experimentar una caída del 10,3 %, según estimaciones independientes. EFE