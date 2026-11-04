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República Checa señala que Trump mantiene "enormes poderes" mientras Polonia pide que no abuse del veto

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El primer ministro de República Checa, Andrej Babis, ha señalado este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene "enormes poderes" pese a la debacle electoral en las elecciones de medio mandato, mientras que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha pedido al dirigente norteamericano que no abuse del veto presidencial ahora que el Congreso pasa a control democrático.

En una rueda de prensa conjunta desde Varsovia, el primer ministro checo ha valorado la "impresionante" victoria de los demócratas en las 'midterms', si bien ha insistido en que no cambiará que Trump "tiene enormes poderes".

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"Espero que ahora por fin cumpla su promesa, a saber, poner fin a la guerra en Ucrania y resolver el conflicto en el estrecho de Ormuz. Estos dos asuntos tienen un impacto fundamental en toda Europa", ha asegurado el dirigente checo, aliado de Trump en Europa, en declaraciones recogidas por el diario polaco 'Gazeta Wyborcza'.

Por su parte, el primer ministro polaco se ha mostrado más cauto y ha señalado que "la democracia ha ganado en Estados Unidos", tras felicitar al Partido Demócrata por unos sólidos resultados.

En referencia a la respuesta de Trump ante un Congreso hostil, Tusk ha incidido en que "su consejo" es que "no abuse del veto", después de que el dirigente norteamericano haya precisamente señalado en esa dirección como respuesta a una potencial derrota que finalmente este martes se ha concretado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

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Este martes el Partido Demócrata ha vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso, un voto de condena a la situación económica y las políticas de Trump, quien encara sus dos últimos años de mandato debilitado como nunca a los ojos del Partido Republicano.

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