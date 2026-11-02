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Von der Leyen felicita a Yotova por su victoria y aboga por una "Bulgaria fuerte en una Europa fuerte"

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a la presidenta electa de Bulgaria, Iliana Yotova, por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, expresando su deseo de continuar la colaboración bilateral en materia de seguridad, competitividad e independencia energética.

"Enhorabuena a Iliana Yotova por su victoria en las elecciones presidenciales. Desde la seguridad y la defensa hasta nuestra competitividad e independencia energética, espero continuar nuestro trabajo conjunto. Por una Bulgaria fuerte en una Europa fuerte", ha manifestado Von der Leyen a través de un mensaje publicado en redes.

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El mensaje de la jefa del Ejecutivo comunitario llega tras la confirmación de los datos oficiales preliminares en Bulgaria que, con el 99,68% de las actas procesadas por la Comisión Electoral Central, otorgan a Yotova el 57,66% de los sufragios (1.091.206 votos), convirtiéndola en la primera mujer elegida democráticamente jefa de Estado en la historia del país. Su rival, el ex primer ministro interino Andréi Giurov --respaldado por la oposición prooccidental--, ha quedado en segundo lugar con el 39,38% de los apoyos (745.303 votos).

La contienda electoral ha estado marcada por el debate geopolítico en torno a la guerra en Ucrania y las tensiones en el mar Negro. Frente al perfil de Giurov, favorable a mantener el apoyo explícito a Kiev, Yotova --afín al actual primer ministro Rumen Radev-- ha hecho campaña con un discurso centrado en el diálogo con Moscú, la búsqueda de la paz y la defensa de los intereses socioeconómicos del país.

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