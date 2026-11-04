El sorprendente giro de guión en el juicio de David España para reclamar la paternidad de Jero de 'Los Chichos'

04/11/2026 David España, presunto hijo de Jero de 'Los Chichos' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Día marcado en rojo para David España, ya que después de años de lucha, y tras conseguir una prueba de ADN que demuestra al 99'9% que es hijo de Jero el de 'Los Chichos', estaba previsto que este miércoles 3 de noviembre se celebrase en los juzgados de El Puerto de Santa María el juicio de filiación para determinar si el recordado músico -fallecido en 1995- es su padre biológico como lleva defendiendo tanto tiempo.

Una vista judicial en la que también estaba citado su presunto hermano Chaboli -hijo del integrante del icónico trío musical y marido de Niña Pastori- y al que David llegaba acompañado por su abogado Fernando Osuna y esperanzado con poder "cerrar ya un capítulo de toda esta historia" con el reconocimiento de la paternidad de Jero.

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"Tenemos muchas posibilidades porque tenemos muchas pruebas. Tenemos la prueba mejor de todas, es la del ADN, que ha dado un 99%, y también la negativa. El presunto hermano de David, Julio (Chaboli) pues se negó a hacerse la prueba de ADN y eso está penalizado, entre comillas, por la normativa, ¿no? Después tenemos el parecido, tiene un parecido muy grande, David con su presunto padre. Hay testigos. También hay en el Registro Civil, cuando David nació, el nombre del padre. ¿Qué nombre tiene el padre? Y pusieron Juan Antonio, que es el nombre que tiene Jero, su padre, su presunto padre. En fin, con todas esas pruebas, pues yo creo que no va a estar muy complicado que nos den la razón" expresaba optimista su abogado.

"Nunca he tenido relación con mi hermano. Por eso estamos aquí, porque ha sido algo que he intentado durante muchos años y ha sido imposible. Al final, viendo un poco el egoísmo y demás, la vía era esta, la judicial. Yo quiero ser reconocido como su hijo. Honor a la verdad y que se haga justicia y que no se ponga en entredicho nuestras palabras. La veracidad ante todo" ha explicado David antes de acceder al interior de los juzgados.

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Un juicio al que Chaboli no se ha presentado pero sí su abogado, y que finalmente se ha pospuesto después de salir a la luz que Jero tendría otros dos hijos ilegítimos que en cambio sí han sido reconocidos a diferencia de España.

Tras este inesperado giro de guión en el caso, David se ha mostrado visiblemente molesto y ha acusado al marido de Niña Pastori de "agarrararse a un clavo ardiendo, a algo que no han presentado en todo este tiempo. Han alegado que hay otros dos hijos, y el juicio se ha pospuesto".

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Asegurando que esta revelación de que tiene dos hermanos más no le perjudica en su lucha para ser reconocido como hijo de Jero, el joven ha aclarado que "no estoy atacando a los herederos". "Esto es un juicio por filiación, por paternidad. Para eso necesitamos unas pruebas que son el cromosoma y eso es lo que tiene que aportar el hijo reconocido, que es Chaboli. Entonces, ese cromosoma es suyo. La colilla se la ha recogido a él, todas las 26 pruebas se la han recogido a él y es el que tiene que presentarse. No se ha personado y entonces el abogado ha expuesto que hay otros dos hijos y que tienen que estar presentes. Algo que no tiene ni pie ni cabeza" ha lamentado indignado.

"Chaboli y Adelina estaban citados y no han aparecido. Se han tirado piedras contra su propio tejado porque nosotros no hemos perdido, no es una batalla perdida, es una batalla pospuesta. Cuestión de días. Lo quieren alargar unos días más, que les va a perjudicar. Porque, bueno, pues ahora hay más gente para repartir y aquí lo que se venía a juzgar es una filiación" ha añadido rotundo, sin entender por qué han esperado hasta ahora para comunicar que Jero tendría dos hijos ilegítimos más, fruto de otra relación extramatrimonial del cantante.

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Reconociendo su sorpresa porque no sabía que tenía otros dos hermanos, David ha apuntado que "al parecer sí están reconocidos", dejando en el aire si no han salido a la luz por tener "algún tipo de preacuerdo" con Chaboli "para no salir en ningún sitio como me han querido hacer a mí, que me han querido enterrar públicamente". "Yo lo he vivido en mis carnes. Me han enviado esos preacuerdos en los que pagaban mi silencio, y yo no los firmé" ha revelado.

Como ha adelantado, "el juez les ha dado cinco días para presentar cualquier tipo de documentación que justificase la existencia de estas dos personas. Entonces, bueno, pues estimamos que en diez días, cosa así, pues acudiremos a juicio. Ya no hace falta acudir presencialmente, pero bueno, yo voy a venir". "Voy a hacer honor a la verdad. Voy a dejar constancia de que yo no me escondo de nadie. Que vamos a luchar por esto. Pospongan las veces que pospongan. Si tenemos que ir al Tribunal Supremo o al de Estrasburgo. Pero vamos a ir hasta el final. Que quiero que lo sepan y que quede constancia. Vamos a ir hasta el final, a por todas. Y que no nos van a callar" ha advertido, dejando claro que si estos otros dos hijos están cobrando derechos de autor de Jero, "aquí todos los hijos son iguales y tenemos que tener todos el mismo derecho. Vamos a ir a por todos".

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Las consecuencias para Chaboli si no se presenta al nuevo juicio por la filiación, como ha añadido Fernando Osuna, "efectos muy negativos para él, para sus derechos. Si no viene se entiende que responde en sentido afirmativo a todas las preguntas que le formule la parte demandante, la parte reclamante. Eso es". "Estaremos pendientes de la nueva fecha del juicio" ha concluido, dejando entrever que se celebrará muy pronto.