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El campeón del mundo de F1 Kimi Antonelli visita a la familia de Ayrton Senna antes del GP de Brasil

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El recién coronado campeón de Fórmula 1, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), visitó este martes a la familia del gran piloto Ayrton Senna antes del Gran Premio de Brasil que se celebra este fin de semana en Sao Paulo.

Antonelli, que el pasado domingo se convirtió en el campeón de F1 más joven de la historia con tan sólo 20 años, publicó una foto en su perfil de 'Instagram' en la que aparece en el emblemático Lotus negro y dorado del mítico piloto brasileño Senna, rodeado de la familia de este.

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"Un día inolvidable. Gracias a toda la familia Senna. Me llevará algún tiempo asimilarlo, pero guardaré estos recuerdos para siempre*, escribió el piloto italiano, gran admirador de Senna, quien falleció trágicamente tras un accidente durante una carrera en Imola, Italia, en 1994.

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