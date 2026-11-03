Sporting Cristal retoma el liderato del Torneo Clausura peruano

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Lima, 2 nov (EFE).- Sporting Cristal retomó este lunes el liderato del Torneo Clausura del fútbol peruano tras golear por 5-0 a Cajamarca y llegar a 31 puntos a falta de dos jornadas para el término de la competición.

Los celestes lideran gracias a la mejor diferencia de goles que tienen sobre Sport Huancayo, que este lunes también venció por 2-0 a Melgar.

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Sporting y Huancayo desplazaron al tercer puesto a Universitario de Deportes, que el domingo venció por 1-3 al Atlético Grau y llegó a 30 puntos.

Sin embargo, la U aún debe jugar en casa este miércoles un partido postergado de la fecha anterior contra Sport Boys que lo puede devolver a la cima del liderato.

La goleada de este lunes del Sporting fue sellada con goles de Martín Távara, Maxloren Castro, Luis Iberico, el colombiano Juan Manuel Cuesta y Yordi Vílchez, en meta propia.

Sport Huancayo se impuso con goles del argentino Javier Sanguinetti y de Juan Martínez.

La decimoquinta y antepenúltima jornada del Clausura será cerrada este martes con los partidos entre Comerciantes Unidos-ADT y Alianza Lima-Cienciano. EFE