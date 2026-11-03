EEUU anuncia que mediará en negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia la próxima semana en Abu Dabi

Guardar

Estados Unidos ha anunciado este lunes que mediará en "negociaciones a nivel técnico" entre Ucrania y Rusia que se celebrarán en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), los próximos martes 10 y miércoles 11 de noviembre y que versarán principalmente sobre la desescalada de la guerra, esfuerzos humanitarios y el hipotético escenario de seguridad posterior al conflicto.

"Estados Unidos mediará en las negociaciones a nivel técnico entre Ucrania y Rusia los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, impulsando así la misión del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump de poner fin a la guerra", ha anunciado el enviado especial del propio mandatario, Steve Witkoff, en una publicación en redes en la que ha especificado que estas conversaciones "se centrarán en acuerdos de seguridad para la posguerra, la desescalada, iniciativas humanitarias y los próximos pasos hacia la paz".

PUBLICIDAD

Antes de ello, esta misma semana, negociadores estadounidenses se reunirán en Bruselas con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN "para debatir garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea tras la guerra y oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción de Ucrania", ha agregado.

"Esperamos poder aprovechar los avances logrados en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un acuerdo de paz integral y duradero que garantice una seguridad duradera para las generaciones venideras", ha concluido Witkoff.

El anuncio llega tras la reanudación de los ataques tras la conclusión del alto el fuego humanitario pactado en la localidad de Oleshki, en la región ucraniana de Jersón --no así en el resto de los respectivos territorios--, después de un periodo de cesación de hostilidades activado el pasado 27 de octubre, calificado como el alto el fuego más prolongado pactado por ambos bandos desde el inicio del conflicto en 2022 y tras el que Moscú avanzó que ambas partes ya trabajan para planificar la continuidad de las misiones humanitarias y consolidar la entrega regular de suministros.

PUBLICIDAD

Así las cosas, las negociaciones para poner fin a la guerra se mantendrán en el plano técnico, pese a la voluntad expresada de nuevo este pasado domingo por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de reunirse con su par ruso, Vladimir Putin, alegando que "los equipos técnicos pueden tener problemas para lograr resultados", no así los dos dirigentes siempre y cuando, planteó, ambos muestren "voluntad".