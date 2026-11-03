El gobernador de California advierte de delitos graves a quien interfiera en las urnas estatales en las 'midterms'

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El gobernador de California, Gavin Newsom, ha advertido este lunes de que las autoridades del estado procesarán por delitos graves a cualquiera que intente interferir en el proceso o manipular las papeletas durante las elecciones de medio mandato que se celebran este martes en el país norteamericano.

A través de un mensaje grabado en vídeo difundido en redes, Newsom ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recurrir a "mentiras" sobre un inexistente fraude electoral masivo para preparar el terreno y denunciar un robo en las 'midterms'.

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En el vídeo, que ha sido difundido minutos después de que el Tribunal Supremo desestimara la petición de urgencia del Departamento de Justicia para congelar 20.000 votos en el estado, el gobernador ha asegurado que las denuncias de la Casa Blanca sobre el sufragio de "no ciudadanos" son una estrategia planificada "durante meses" para justificar un eventual resultado adverso.

"Si interfieren con nuestros votantes, serán procesados por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, se enfrentarán a la justicia. No importa quién haya dado la orden", ha avisado el gobernador demócrata, recordando además que "el presidente no puede indultar ante la justicia de California" gracias a la legislación aprobada recientemente en el estado.

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En este sentido, Newsom ha denunciado las citaciones penales emitidas por el Departamento de Justicia contra trabajadores electorales locales como una maniobra de intimidación y ha detallado que el gobierno estatal ha desplegado un paquete de trece leyes de protección electoral, 40 millones de dólares (35,8 millones de euros) para acelerar el recuento y un dispositivo de 135 abogados y más de 1.000 voluntarios vigilando los centros de votación.

El pronunciamiento del gobernador se produce después de que el Alto Tribunal rechazara este lunes la solicitud del Gobierno federal para segregar las papeletas de unos 20.000 electores, avalando los fallos de las instancias inferiores que tacharon de erróneo el método de verificación del Ejecutivo y ratificando que California recontará todos los votos con normalidad.

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