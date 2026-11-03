Rubio reafirma al nuevo ministro de Exteriores venezolano la hoja de ruta para la transición en el país

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido en Washington con el nuevo ministro de Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, en un encuentro en el que el jefe de la diplomacia estadounidense ha reafirmado el plan de tres fases trazado por la Casa Blanca para el país caribeño: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática.

Según ha informado el Departamento de Estado a través de un comunicado, durante la cita, ambos dirigentes han repasado los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por los propios venezolanos, centrándose en las reformas institucionales necesarias para sentar las bases de unas elecciones "libres, justas y creíbles", al tiempo que Rubio ha instado a la liberación continuada de los presos políticos que aún permanecen encarcelados.

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Por su parte, el canciller venezolano ha valorado positivamente el encuentro a través de redes, destacando que la reunión se ha celebrado "en nombre de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del pueblo venezolano". Blanco ha detallado que en la mesa de conversaciones se han abordado las relaciones bilaterales, los desafíos regionales y la "cooperación y seguridad energética" entre ambas naciones, ratificando la disposición de Caracas a seguir construyendo "espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela".

Asimismo, el titular de Exteriores venezolano ha mantenido un encuentro paralelo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Según ha confirmado Blanco, las conversaciones con Bessent se han enfocado en analizar las condiciones para el "pleno desarrollo económico de Venezuela", el acceso del país a organismos financieros multilaterales y las oportunidades de cooperación económica binacional.

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Este encuentro se trata de la primera toma de contacto oficial cara a cara entre los máximos responsables de Exteriores de ambos países tras el restablecimiento de los lazos bilaterales, interrumpidos hasta la operación militar estadounidense del pasado enero que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

La agenda diplomática en Washington responde al reciente ajuste en el Ejecutivo interino liderado por Delcy Rodríguez, quien nombró a Blanco al frente de dicha cartera en sustitución de Félix Plasencia, designado ahora para asumir la Dirección de Asuntos Internacionales y gestionar en Londres la recuperación del oro venezolano congelado en el Banco de Inglaterra.

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El acercamiento se produce además en un contexto marcado por la exigencia de Washington de sustituir la "infraestructura electoral" heredada del régimen anterior para garantizar un proceso de transición con plazos acotados y renovadas garantías democráticas.