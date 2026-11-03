Ryanair transportó 19,4 millones de pasajeros en octubre, el 1 % más

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Dublín, 3 nov (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair informó este martes de que transportó 19,4 millones de pasajeros durante octubre, el 1 % más que en ese mismo mes el pasado año.

La compañía indicó hoy en un comunicado que operó más de 109.100 vuelos durante el pasado mes, cuando el factor de carga, que mide el porcentaje de asientos ocupados en cada trayecto, se mantuvo en el 93 %.

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Ryanair destacó asimismo que transportó un total de 215,4 millones de usuarios en los doce meses hasta octubre, el 5 % más, mientras que el factor de carga se mantuvo en el 94 %.

La aerolínea avanzó este lunes, al presentar los resultados económicos de su primer semestre fiscal (abril-septiembre), que prevé transportar 214 millones de pasajeros durante este ejercicio, frente a los 216 millones inicialmente estimados, lo que supondría un crecimiento de apenas el 3 %.

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Ryanair, líder en Europa por volumen de pasajeros, anunció que está revisando todos sus costes ante el encarecimiento del combustible y que podría imponer congelaciones salariales temporales, tras registrar una caída del 15 % de su beneficio en el semestre, que se situó en los 2.150 millones de euros.

Su consejero delegado, Michael O'Leary, afirmó que las tarifas aéreas podrían aumentar considerablemente el próximo año, al tiempo que advirtió de que su encarecimiento compensará por completo el incremento estimado de 2.000 millones de euros de su factura de combustible. EFE

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