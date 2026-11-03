El IEE pide estabilidad macroeconómica y seguridad jurídica para afianzar la inversión en Iberoamérica

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El Instituto de Estudios Económicos (IEE) considera que preservar la estabilidad macroeconómica, reforzar la seguridad jurídica y mejorar la calidad regulatoria y la eficacia de las instituciones son factores calve para consolidar la llegada de inversores a Iberoamérica.

Enmarcado en la 30 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano), el Instituto de Estudios Económicos ha elaborado el informe 'Factores para fortalecer la inversión en Iberoamérica. El compromiso empresarial'.

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En dicho informe se determina que el fortalecimiento de la inversión constituye una condición fundamental para que Iberoamérica eleve su productividad, amplíe su capacidad de crecimiento y mejore el bienestar de su población.

Para ello, se analizan los factores productivos, macroeconómicos e institucionales que condicionan las decisiones de inversión en la región, desde una perspectiva comparada con la OCDE, poniendo especial atención a los países de Iberoamérica situados en continente americano.

Según se desprende del estudio, la región tiene abundantes recursos naturales, mercados de tamaño relevante, dinamismo empresarial, así como una posición estratégica en la reorganización de las cadenas internacionales de valor, que junto con sus vínculos económicos y culturales con Europa configuran una base favorable para atraer proyectos de inversión. La región también ha reforzado su resiliencia macroeconómica y la credibilidad de sus bancos centrales respecto de etapas anteriores.

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No obstante, los expertos han explicado que estas fortalezas conviven con un problema estructural de bajo crecimiento económico. Detrás de este reducido crecimiento potencial se encuentran décadas de escasa acumulación de capital, un limitado avance de la productividad y niveles de inversión insuficientes.

Las perspectivas de crecimiento se mantienen en torno al 2,3%, un ritmo que no permite cerrar la brecha de desarrollo con las economías más avanzadas. Además, la distancia en productividad por hora respecto a Estados Unidos prácticamente se ha duplicado desde 1950.

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Por ello, el informe señala que Iberoamérica debe situar la inversión en el centro de su estrategia de crecimiento. En 2024, la formación bruta de capital fijo representaba, en promedio, el 20,8% del PIB de Iberoamérica, frente al 22% de la OCDE.

Además, el esfuerzo inversor relativo de la región retrocedió durante la última década, aunque con diferencias significativas entre países.

Esta insuficiencia puede alimentar un círculo de bajo crecimiento: una menor inversión limita la renovación del capital productivo y la incorporación de tecnología, reduce las ganancias de productividad y debilita la rentabilidad esperada de nuevos proyectos.

"Por ello, no basta con aumentar el volumen de inversión, sino que también es necesario mejorar su calidad, productividad y permanencia", han reiterado los expertos.

La evolución de la inversión extranjera directa confirma, al mismo tiempo, que la región conserva un atractivo relevante. Iberoamérica pasó de representar el 8% de los flujos mundiales de inversión extranjera directa en 2015 al 12,8% en 2025.

Sin embargo, la volatilidad y concentración de estos flujos muestran que ese potencial todavía no se ha consolidado de manera homogénea.

ESPAÑA, SOCIO INVERSOR ESTRUCTURAL Y PUERTA DE ENTRADA A EUROPA

En el informe se apunta que España continúa siendo un socio inversor estructural para América Latina y uno de los principales inversores extranjeros en numerosos países de la región.

Su peso alcanza aproximadamente el 40% del stock de IED en Bolivia, el 30% en Ecuador y entre el 20% y el 25% en Argentina, Colombia y Venezuela.

La relación inversora se ha ampliado durante los últimos años, con un mayor número de empresas españolas presentes en los principales mercados latinoamericanos.

Por otro lado, España se consolida como puerta de entrada del capital latinoamericano en la Unión Europea. La inversión procedente de Latinoamérica presenta una trayectoria ascendente, aunque volátil, y confirma la creciente importancia de España como plataforma para la internacionalización de las empresas latinoamericanas.

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El acuerdo UE-Mercosur refuerza este vínculo económico al proporcionar un marco más estable y predecible para el comercio y la inversión, mejorar la cooperación regulatoria y ampliar el acceso recíproco a los respectivos mercados.