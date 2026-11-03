Rusia cifra en más de 9.200 los civiles rusos muertos por ataques de Ucrania desde el estallido de la guerra

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Las autoridades de Rusia han cifrado este martes en más de 9.200 los civiles rusos muertos por ataques de Ucrania desde el estallido de la guerra a causa de la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de agregar que más de 600 han fallecido por ataques perpetrados en el tercer trimestre de este año.

Rodion Miroshnik, encargado por Moscú para supervisar posibles crímenes de guerra cometidos por Ucrania, ha indicado en rueda de prensa que "el total de víctimas civiles de las acciones de las fuerzas punitivas ucranianas desde febrero de 2022 ronda las 37.000, de las cuales 9.213 han muerto", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

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Asimismo, ha afirmado que entre julio y septiembre de 2026 se han registrado 631 civiles muertos y 4.990 heridos a causa de los ataques ucranianos, antes de especificar que "más de 50 personas han muerto o resultado heridas a diaria a manos de milicianos ucranianos", en referencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas han recalcado en un mensaje en redes sociales que desde el estallido de la guerra el Ejército ruso ha sufrido cerca de 1.595.000 bajas, entre muertos y heridos, sin que las autoridades rusas hayan dado desde hace meses un balance de víctimas militares.

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