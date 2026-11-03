Las Palmas traslada sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel

03/11/2026 Jesús de Miguel ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS DEPORTES CD TENERIFE

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La UD Las Palmas ha expresado este martes sus condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y ha trasladado su pésame a sus familiares, amigos, compañeros y al conjunto de la entidad blanquiazul.

A través de un mensaje publicado en su perfil oficial de la red social X, el club amarillo ha lamentado "profundamente" su fallecimiento y ha mostrado su apoyo y cariño a la familia del futbolista

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De igual modo, el conjunto grancanario ha hecho extensivas sus condolencias a todo el entorno del CD Tenerife en estos momentos difíciles.