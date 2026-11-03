El presidente de Guatemala asistirá a Cumbre Iberoamericana en Madrid

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Ciudad de Guatemala, 2 nov (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, viajará en las próximas horas a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

La oficina de comunicación social de la Presidencia guatemalteca informó este lunes que Arévalo de León llegará la tarde del martes a la capital española y ese mismo día sostendrá una reunión bilateral con el Rey Felipe VI.

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El presidente guatemalteco también fue invitado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), para hablar y presentar las perspectivas económicas de su país en la noche del martes.

Según la misma fuente, el miércoles Arévalo de León está invitado a participar en la ceremonia de entrega del Premio Enrique V Iglesias, presidido por el rey Felipe VI.

En el transcurso de ese día participará en el conversatorio de jefes de Estado en el Encuentro Empresarial y también asistirá al acto de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El mandatario de Guatemala tendrá el jueves su participación en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y también atenderá la invitación al encuentro entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y líderes de Latinoamérica.

Inteligencia artificial, movilidad académica, respuestas más eficientes ante los desastres naturales y apoyo al sector de los cuidados serán los principales temas de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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La cooperación frente al crimen organizado transnacional y el crecimiento económico también estarán presentes en la agenda de esta reunión, según la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que organiza la reunión junto al Gobierno de España como anfitrión del evento. EFE