AV. Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel

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El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe sufrido en el partido frente al Andorra por parte del portero Jesús Owono, que le provocó entrar en parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado el club tinerfeño en un comunicado.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", apunta la nota emitida por el Tenerife.

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Además, añade que "no hay palabras de consuelo" ni "absolutamente nada que mitigue este sentimiento de tristeza". "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeño que hoy llora por este cruel desenlace", agrega.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP", concluye.