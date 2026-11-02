Tana Rivera, sonrisa forzada como respuesta a su supuesta tristeza tras su ruptura con Roca Rey

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Mientras Roca Rey disfruta de unos días en Perú, donde se encuentra acompañado por familiares y amigos, Tana Rivera continúa con su rutina en España ajena, al menos públicamente, a las informaciones sobre el viaje del torero junto a Victoria Federica. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha sido preguntada por su estado de ánimo después de que se comentase que estaría algo triste tras su ruptura con el diestro.

Sin embargo, la joven ha preferido no pronunciarse sobre cómo se encuentra ni aclarar si es cierto que está atravesando un momento complicado. Ante las preguntas de la prensa, Tana se ha limitado a esbozar una sonrisa, evitando entrar en detalles sobre su situación personal.

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Desde que trascendió su separación, ninguno de los dos ha querido dar demasiados detalles sobre los motivos que han llevado al fin de su relación. Una discreción que la joven ha mantenido también en esta ocasión, sin hacer declaraciones sobre su presente sentimental ni sobre cómo está afrontando esta nueva etapa.

Mientras tanto, Roca Rey continúa con su trabajo en Perú, donde está compartiendo estos días con Victoria Federica, María García de Jaime y otros amigos, una presencia que ha vuelto a situar su ruptura con Tana Rivera en el foco mediático.

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