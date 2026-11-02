El Ejército israelí se retira de Hebrón tras 11 días de demoliciones y desplazamientos

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Jerusalén, 2 nov (EFE).- El Ejército israelí se retiró este lunes de la ciudad palestina de Hebrón (sur de Cisjordania), tras una incursión militar de once días que incluyó demoliciones de viviendas y comercios, así como el desplazamiento forzado de vecinos, y que ha afectado directamente a más de 3.300 palestinos.

Según un comunicado castrense, las tropas se retiraron esta mañana "tras completar todas las actividades operativas" que iniciaron cuando, el 23 de octubre, dos vecinos de esa localidad abrieron fuego contra un puesto de control militar en la salida norte de la ciudad, matando a dos soldados e hiriendo a tres más. Los dos atacantes murieron por disparos de las tropas.

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El portavoz del alcalde de Hebrón, Yusef al Yábari, confirmó a EFE la retirada de los militares israelíes de los barrios de Deir Baha y Al Yalda y del resto de la ciudad, tras un "asedio y agresión" que, según dijo, "paralizaron todos los ámbitos de la vida" y causaron "graves daños" en viviendas, comercios, infraestructuras e instalaciones públicas.

Al Yábari fue recibido entre vítores por los vecinos de Al Yalda y Ein Deir Baha, según un vídeo compartido con EFE por el ayuntamiento, y aseguró que los estudiantes han vuelto a colegios y universidades y que las familias obligadas a abandonar sus casas han empezado a regresar.

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Sin embargo, según la agencia oficial palestina Wafa, aún esta mañana el Ejército israelí irrumpió en el campus de la Universidad Técnica de Palestina en el norte de Hebrón.

Los equipos municipales han comenzado a retirar escombros, abrir calles y hacer recuento de los daños antes de iniciar las obras de rehabilitación y reconstrucción, explicó el alcalde en un comunicado.

Al Yábari expresó además su esperanza de que la "vuelta gradual a la normalidad" llegue también a la Ciudad Vieja y a otras zonas de Hebrón que sufren cierres desde hace más de treinta años, para garantizar "el derecho de sus habitantes a la libertad de movimiento y a una vida digna".

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La operación desplazó forzosamente o afectó directamente a más de 3.300 palestinos, sobre todo en los barrios de Ein Deir Baha y Al Yalda, según cifras publicadas el sábado por el ayuntamiento y recogidas por Wafa.

De acuerdo a esos datos, las fuerzas israelíes destruyeron por completo 15 viviendas y otras estructuras, y clausuraron 327 negocios, lo que causó graves pérdidas económicas. Durante la operación, el ayuntamiento cifró las pérdidas por el cierre de la ciudad en 10 millones de séqueles diarios (unos 2,8 millones de euros).

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Según dijo a EFE un oficial del Ejército israelí, las tropas también registraron varios lugares de un barrio de un clan "vinculado a Hamás", donde detuvieron e interrogaron a sospechosos, incautaron cuatro armas, varios chalecos y material militar, y sellaron un espacio subterráneo junto a la casa de uno de los atacantes. Además, confiscaron 25 vehículos.

El Ejército indicó que la brigada desplegada en la zona se centra ahora en la seguridad de cara a la festividad judía de Jayei Sará, que se celebrará este sábado, y en la que se espera la llegada de decenas de miles de visitantes judíos a Hebrón.

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