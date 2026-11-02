Los talibán piden "mesura" a EEUU ante posibles deportaciones de refugiados afganos a Pakistán

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El régimen integrista de los talibán afganos ha pedido a Estados Unidos "responsabilidad y mesura" ante la posibilidad de que este mismo lunes comiencen los vuelos de deportación de refugiados afganos desde suelo estadounidense con destino a Pakistán, un país que ha sido escenario a su vez de operaciones masivas de expulsión de afganos, muchos de los cuales huyeron de su país por temor a los fundamentalistas.

Además, en Pakistán la animadversión hacia los afganos está alcanzando niveles casi insostenibles, en particular desde el conflicto armado desatado desde febrero entre Islamabad y los talibán a raíz de los constantes ataques armados de la vertiente de los talibán paquistaníes en la frontera.

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"El Emirato Islámico insta a Estados Unidos a adoptar un enfoque responsable y mesurado al respecto", ha manifestado el portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores de los talibán, Zia Ahmad Takal, "y a tomar cualquier decisión o medida sobre el destino de los ciudadanos afganos con un claro entendimiento mutuo, la coordinación necesaria y la consideración de los derechos y las demandas legítimas de las personas afectadas".

Fuentes próximas a la operación han confirmado a Bloomberg y a 'The New York Times' los preparativos de estas deportaciones. El presiente de la ONG AfghanEvac, Shawn VanDiver, dice tener confirmación de que, en los últimos días, al menos 80 afganos han sido trasladados a Luisiana desde otros 34 centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en todo el país, 19 de ellos sin representación legal. Los vuelos, no anunciados públicamente, podrían comenzar este mismo lunes.

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Entre los afectados se encuentran familiares de afganos que colaboraron con el Ejército estadounidense durante la guerra contra los talibán, de nuevo en el poder. Aunque la cúpula talibán asegura que no guarda un ánimo de represalia y ha invitado a los refugiados a que regresen, ONG internacionales denuncian que los integristas ejercen por norma una política de represión, detenciones arbitrarias y cometiendo actos de tortura contra la escasa disidencia que queda en el país.

Los talibán, mientras, piden que Estados Unidos trate a los refugiados según "los tratados conforme a las leyes aplicables, los principios aceptados y el respeto a la dignidad humana" y se declaran dispuestos "a entablar interacciones prácticas y de mutuo entendimiento en este sentido, basadas en la comprensión de la realidad actual y teniendo en cuenta las preocupaciones legítimas de ambas partes".

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"Los terceros países no deben negociar con el destino de los ciudadanos de otro país en aras de privilegios temporales limitados u otras consideraciones, y en sus decisiones y acciones, socavar la dignidad humana, los derechos y las normas morales y humanitarias aceptadas", añaden.

Por último, los talibán declaran su compromiso "con cualquier interacción y cooperación constructiva en el ámbito del retorno digno, seguro y voluntario de sus ciudadanos, y considera que es su responsabilidad garantizar los derechos y la seguridad de sus ciudadanos".

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