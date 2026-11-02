Xi avisa de "impurezas" en Partido Comunista y anuncia mayor rigor en disciplina interna

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Pekín, 2 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, advirtió de que los problemas de "impureza" ideológica, organizativa y de conducta del Partido Comunist Chino (PCCh) "no se han resuelto de raíz", en una intervención publicada este domingo que anticipa un rigor creciente en la disciplina interna de la formación.

El texto recoge la explicación del mandatario sobre la resolución aprobada el pasado jueves por la quinta sesión plenaria del XX Comité Central de la formación gobernante, cuyo contenido íntegro también fue difundido este domingo por la agencia oficial Xinhua.

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Xi sostuvo que, pese a los resultados de la campaña disciplinaria, persisten problemas que afectan a la capacidad del partido para mantenerse en el poder a largo plazo y siguen surgiendo otros nuevos.

"Cuanto más se avance, mayor será el rigor", señaló al describir el mensaje que transmite el documento, que combina mayores exigencias de supervisión con incentivos para que los funcionarios asuman responsabilidades.

El dirigente vinculó la continuidad del PCCh con la necesidad de eliminar los "virus" que erosionan su organización y reconoció que el aumento de militantes y cuadros nacidos después del inicio de las reformas económicas plantea nuevas exigencias de formación y gestión.

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La resolución concreta controles sobre el patrimonio de los dirigentes y dispone comprobar los casos en que los bienes y gastos familiares "superen claramente sus ingresos normales".

También reclama reforzar la vigilancia sobre las actividades empresariales de sus cónyuges, hijos y parejas de estos, así como sobre los funcionarios retirados y quienes abandonan sus cargos.

En materia anticorrupción, exige perseguir modalidades encubiertas mediante intermediarios, participaciones mantenidas por terceros o "puertas giratorias" entre la política y las empresas, además de prácticas que utilicen monedas virtuales y movimientos transfronterizos de fondos.

El documento prohíbe que los responsables conviertan los territorios o ámbitos bajo su autoridad en "feudos privados" y exige que las decisiones importantes se adopten colectivamente.

Asimismo, establece que los órganos disciplinarios inferiores informen al menos cada seis meses a sus superiores sobre el ejercicio del poder de los equipos dirigentes, especialmente sus máximos responsables.

El pleno se celebró entre el 26 y el 29 de octubre, aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para 2027.

La reunión coincidió con un balance oficial de 680.000 personas sancionadas entre enero y septiembre, incluidos 105 altos cargos de rango provincial o ministerial y superior, en el marco de la campaña anticorrupción que Xi impulsa desde 2012.

Las investigaciones han alcanzado también a altos mandos militares y a dirigentes ascendidos durante el mandato de Xi, que afronta la preparación del próximo congreso sin un sucesor visible. EFE