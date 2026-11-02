Colombia confirma dos casos de malaria y las autoridades activan protocolos de vigilancia

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Bogotá, 1 nov (EFE).- Colombia confirmó dos casos de malaria, una de las personas falleció y la otra permanece hospitalizada, por lo que las autoridades sanitarias activaron protocolos de prevención y vigilancia, informó este domingo el ministerio de Salud.

De acuerdo con esta cartera, los casos confirmados corresponden a ciudadanos colombianos que llegaron a las ciudades de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca (suroeste), procedentes de República Democrática del Congo y fueron diagnosticadas con "malaria plasmodium falciparum", la más peligrosa y letal de la enfermedad.

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Según la información preliminar, uno de los pacientes, de 33 años, falleció el 31 de octubre en un centro médico en Palmira, mientras que el segundo, de 50 años, se encuentra recibiendo atención hospitalaria en Cali.

Además de los dos casos confirmados, el Instituto Nacional de Salud mantiene en observación a otras dos personas que también llegaron a Colombia desde el país africano.

"Se realizan pruebas para descartar otras infecciones, incluido el ébola. Hasta el momento, no hay casos confirmados de esta enfermedad", informó el Instituto Nacional de Salud.

Asimismo, aseguró que están trabajando de la mano con Migración Colombia para "esclarecer la trazabilidad de estos casos y reconstruir la ruta de desplazamiento de cada una de las personas".

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a las personas que hayan viajado a la República Democrática del Congo para que reporten su estado de salud en caso de presentar síntomas como fiebre y malestar general. EFE