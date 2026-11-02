Alonso: Sabíamos que sería duro, pero retirar el coche tan pronto es decepcionante

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que tuvo que abandonar -tras la sexta de las 71 vueltas a las que estaba prevista la carrera- el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, declaró este domingo en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez que sabían que "iba a ser duro, pero" que "retirar el coche tan pronto" fue "decepcionante".

"Ha sido un frustrante final de día", comentó el doble campeón mundial asturiano, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina y que está pasando un auténtico calvario con un AMR26 muy deficiente, en referencia al que fue su séptimo abandono de la temporada, después de retirarse de los Grandes Premios de Australia, China, Canadá, Barcelona-Catalunya, Italia y Azerbaiyán.

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"Sabíamos que iba a ser difícil, pero tener que retirar el coche tan pronto es muy decepcionante", manifestó Alonso, en una segunda juventud interminable a los 45 años y en espera de que durante el próximo curso los resultados sean muchísimo mejores.

"El mismo problema con el MGUK (el motor-generador que transforma la energía del frenado en energía eléctrica) que nos obligó a parar en la calificación volvió a aparecer y nos obligó a parar otra vez", explicó Fernando este domingo en México.

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"Jornadas como la de hoy traen lecciones duras, pero estamos aprendiendo", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

"Hago todo lo posible por seguir motivado y seguiré dándolo todo con miras a la siguiente prueba, la próxima semana, en Brasil", apuntó Alonso después de tener que retirar su coche este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México.

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