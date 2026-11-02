Opositor israelí: Netanyahu podría optar por una "escalada" para mantenerse en el poder

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Jerusalén, 2 nov (EFE).- El político de centro-izquierda israelí Yair Golán, que lidera el partido en el bloque de la oposición Los Demócratas, advirtió que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, no dudará en llevar al país a un "estado de emergencia" con otra guerra a fin de atrasar un cambio de gobierno.

"Por la presente advierto: Netanyahu no dudará en empujar a Israel a una escalada de seguridad y un estado de emergencia para atrasar el cambio de Gobierno, haciendo caso omiso de forma dictatorial a la voluntad del votante israelí", dijo Golán en un vídeocomunicado compartido en la red social X.

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Durante su discurso, Golán alertó de que la seguridad de Israel está ante un peligro "grave e inminente" de una escalada militar, por lo que apremió a alcanzar un acuerdo cuanto antes para formar un Ejecutivo que desbanque al mandatario.

"Tras llevar a cabo una campaña fallida contra Hamás (en Gaza) y no haber logrado eliminarlo, tras sabotear de forma deliberada y cínica la liberación de los rehenes, y tras haber provocado —y seguir provocando— el caos gubernamental en toda Cisjordania, queda absolutamente claro que Netanyahu no está a la altura", continuó.

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El sábado, Netanyahu conversó por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, según recogieron medios como Axios o The Wall Street Journal, sobre la posibilidad de que Israel y EE.UU. vuelvan a bombardear Irán.

Axios informó de que el israelí está presionando a Trump para retomar los ataques contra la República Islámica inmediatamente después de las elecciones de medio mandato, que se celebran en Estados Unidos mañana martes.

Mientras se mantiene la amenaza de una escalada y cazas sobrevuelan Jerusalén, Irán y Estados Unidos continúan sus esfuerzos diplomáticos, después de que Teherán enviase una delegación a Doha el fin de semana para el intercambio de mensajes entre ambos países.

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Hoy lunes, Irán aseguró que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra. EFE